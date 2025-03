Joaquim Medeiros domina etapa da Copa São Paulo Light e consolida liderança na Mirim

O Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, foi palco de muita emoção e velocidade neste fim de semana, durante a segunda etapa da Copa São Paulo Light, o principal campeonato regional de kart do Brasil. Entre os destaques, o nome de Joaquim Medeiros (Escola Alphabetz / Valor Investimentos / Audi Center Vitória / Jump Trampolim Park / Equipe: Marquinhos Performance / Coach: Caio Miguel – Race Data), piloto capixaba, teve uma grande atuação, mais uma vez.

Atual campeão de 2024 na categoria Mirim Rookie e vencedor da etapa de abertura na Mirim, Joaquim repetiu o resultado da primeira prova e garantiu sua segunda vitória consecutiva na temporada. Com um desempenho impecável, o piloto mostrou que está em grande forma e determinado a garantir mais um título na carreira.

A conquista deste fim de semana começou a ser construída ainda na sexta-feira (14), quando Joaquim garantiu a pole position no treino de classificação, marcando o tempo de 53seg362. A performance nos treinos já deixava claro que ele seria um adversário a ser batido e favorito a vencer as baterias.

Na primeira prova, realizada no sábado (15), Joaquim não deu chances aos concorrentes. Largando na ponta, ele comandou a corrida do início ao fim, abrindo uma vantagem de mais de 4 segundos para o segundo colocado na linha de chegada e ainda registrando a volta mais rápida da bateria.

A segunda prova, no entanto, foi um desafio maior. Com o grid invertido, Joaquim largou em quinto lugar, mas mostrou toda a sua habilidade ao fechar a primeira volta já na segunda posição. Na penúltima volta, assumiu a liderança, mas não conseguiu segurar a posição até o final, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. Apesar disso, ele fez a melhor volta da prova e, somando os resultados das duas baterias, subiu ao lugar mais alto do pódio.

“Foi muito importante conquistar mais uma vitória. A temporada começou muito bem pra mim e pra minha equipe, mas o campeonato é longo, e temos que continuar focados”, disse Joaquim, mostrando que entende a importância de cada conquista.

Com sua segunda vitória em duas etapas disputadas, Joaquim Medeiros dispara na liderança da categoria Mirim da Copa São Paulo Light. No entanto, como ele mesmo destacou, o caminho até o título ainda é longo. O piloto capixaba volta à pista de Interlagos no dia 12 de abril, para a terceira etapa do campeonato, onde buscará manter sua invencibilidade e continuar escrevendo sua história no automobilismo nacional.