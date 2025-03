João Francisco quer garantir um bom resultado na segunda etapa da Copa São Paulo Light

A Copa São Paulo Light, principal competição regional de kart do país, terá sua segunda etapa da temporada 2025 disputada neste fim de semana no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Entre os destaques da categoria F4 Júnior está João Francisco (Alpinestars / SafeRacer Brasil / Instituto de Cirurgia Vascular de Sorocaba / OMAST Medicina Especializada / Equipe: V11 Kart / Telemetria: Caio Miguel / Coach: Giulliano Forcolin), talentoso piloto de Sorocaba, que chega motivado para mais este desafio na pista.

Na abertura da temporada, João mostrou sua velocidade ao cravar a pole position e ser o mais rápido da etapa, em sua categoria. No entanto, um toque na traseira de seu kart, provocado por um adversário, comprometeu sua prova e tirou suas chances de chegar à vitória. Apesar do contratempo, ele conseguiu se recuperar e subir ao pódio, garantindo seus primeiros pontos na classificação de pilotos.

Agora, o piloto volta à pista determinado a repetir o bom desempenho nos treinos e, desta vez, transformar a performance em um grande resultado nas cbaterias. “A gente conseguiu um acerto muito bom na primeira etapa, o kart estava rápido demais. Agora é trabalhar para achar um equilíbrio parecido e largar bem. Claro que pole é importante, mas sabemos que no kart isso não é tudo”, destacou João Francisco.

Os primeiros treinos livres foram realizados nesta quinta-feira (13), e João mostrou mais uma vez seu potencial, andando sempre entre os primeiros colocados da categoria. Com isso, as expectativas para o restante do fim de semana seguem em alta.

Na sexta-feira (14), a programação oficial da etapa segue com mais duas sessões de treinos livres e a tomada de tempos, que define o grid de largada. Será um momento crucial para João e sua equipe ajustarem os últimos detalhes do kart antes das corridas decisivas.

No sábado (15), a disputa entra na fase mais intensa, com a realização das duas baterias da categoria F4 Júnior. João Francisco e seus concorrentes irão para a pista no período da tarde, com a primeira largada prevista para as 12h.

Os fãs do kart de Sorocaba e torcedores de João poderão acompanhar todas as emoções da etapa através da transmissão ao vivo no canal FAtv Live, no YouTube. A expectativa é de corridas disputadas e um grid equilibrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença para o resultado final.