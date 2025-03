Gabriel Souza busca destaque na estreia da categoria Mini na Copa São Paulo Light

A temporada 2025 já começou a todo vapor para Gabriel Souza, e neste fim de semana o piloto encara mais um desafio importante. Depois de se despedir da categoria Cadete no ano passado, ele agora faz sua estreia na Mini na Copa São Paulo Light de Kart. A etapa será realizada neste sábado (15) no Kartódromo de Interlagos, marcando a primeira participação da categoria no campeonato. Gabriel chega nesta disputa após abrir o ano competindo na Rotax Mini Max, na Copa São Paulo KGV, e está pronto para brigar pelas primeiras posições.

A programação da etapa começou na quarta-feira (12) com os primeiros treinos livres, e segue até sexta-feira (14), quando, além das últimas atividades preparatórias, será realizada a tomada de tempos para definir o grid de largada. No sábado, Gabriel enfrentará duas corridas e buscará um resultado expressivo.

“A expectativa é muito boa! Já fizemos uma abertura de temporada bem intensa na KGV, e agora estou totalmente focado na Copa São Paulo Light. Vamos trabalhar bastante para evoluir nos treinos e chegar forte para as corridas”, destacou Gabriel.

A temporada de 2024 foi de transição e crescimento para Gabriel. Após anos competindo na Cadete, ele encerrou sua passagem pela categoria e agora busca se firmar entre os destaques da Mini. Com dedicação e velocidade, o piloto entra na pista neste fim de semana com o objetivo de continuar sua evolução e brigar pelas primeiras posições na Copa São Paulo Light. Além disso, ainda neste mês de março o mineiro terá pela frente a segunda etapa da Copa São Paulo KGV disputada no Kartódromo Granja Viana.