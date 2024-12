Gabriel Souza encerra temporada 2024 com mais dois pódios na Copa São Paulo Light

A temporada 2024 da Copa São Paulo Light de Kart chegou ao fim neste último final de semana, com as disputas da 9ª e 10ª etapas no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo. Representando Minas Gerais na categoria Cadete, Gabriel Souza encerrou o campeonato em alta, somando mais dois pódios ao longo das provas decisivas.

Na 9ª etapa, realizada na quinta-feira (12), Gabriel largou na sexta posição após a tomada de tempo. Determinado, ele fez uma corrida impressionante, com belas ultrapassagens e conquistando o segundo lugar na primeira bateria. Na segunda bateria, repetiu o desempenho, chegando em segundo e subiu ao pódio na etapa, na mesma colocação, concluindo mais uma performance sólida na competição.

As disputas da 10ª etapa ocorreram nos dias 13 e 14, marcando o desfecho da temporada. Gabriel teve um início mais difícil, terminando a corrida inicial em oitavo lugar. No entanto, ele demonstrou resiliência nas provas seguintes, alcançando a quinta e a sétima posições no sábado (14), o que garantiu a ele o quinto lugar na etapa e mais um pódio.

“Foi muito legal terminar o campeonato com mais dois pódios. A categoria Cadete tem muitos pilotos rápidos, então toda corrida é uma briga grande. Fiquei feliz com o segundo lugar na nona etapa e por conseguir me recuperar na última corrida para fechar em quinto no final do campeonato”, disse Gabriel.

Ao longo da temporada, Gabriel Souza se mostrou um adversário forte na disputa pelo título do Paulista Light. Apesar de não conquistar o campeonato, ele acumulou uma vitória, dois segundos lugares e dois terceiros, além de pontos importantes em outras posições, encerrando o ano com 68 pontos na classificação geral.

“Foi um ano muito bom, mesmo sem o título. Eu briguei até o final e acho que aprendi muito. Agora vou descansar um pouco nas férias, mas, no ano que vem, quero voltar com mais força”, comentou o jovem piloto mineiro.

A trajetória de Gabriel Souza em 2024 foi marcada por talento, esforço e uma visão de futuro que promete resultados ainda mais expressivos nos próximos desafios do kartismo nacional. Gabriel agora se prepara para as férias e, em seguida, começa a planejar a temporada de 2025. Com o início das competições previsto para fevereiro, ele seguirá treinando e aprimorando suas habilidades para continuar evoluindo no automobilismo.

Classificação final dos 10 primeiros da Cadete*

POS PILOTO PTS 1º VINÍCIUS GABRIEL 81 2º LUCAS FERREIRA 72 3º PEDRO SANTA ROSA 70 4º THEO MORGADO 70 5º GABRIEL SOUZA 68 6º ÁLVARO MEDEIROS 46 7º THIAGO BARONI 46 8º KAUAN BERNARDES 29 9º MATIAS DOMINGUEZ 27 10º GAEL RAMPAZZO 26

*Classificação extra-oficial