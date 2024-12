Felipe Sanches mira desempenho consistente na decisão da Copa São Paulo Light

A Copa São Paulo Light de Kart chega à sua grande final nesta semana, com a disputa das 9ª e 10ª etapas no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo. Serão cinco corridas realizadas até sábado (14), dia em que os campeões da temporada 2024 serão definidos. Felipe Sanches (Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol / Coach James Ricci / Telemetria: Beto Zanini Motorsports), que faz sua primeira temporada na categoria Júnior Menor, entra na pista determinado a fechar o ano com boas performances.

O ano de 2024 foi marcante para o piloto de Birigui, que consolidou sua evolução ao protagonizar momentos memoráveis nas pistas e subir ao pódio em seis das oito etapas anteriores da Light. Além disso, Felipe teve a oportunidade de estrear no cenário internacional, competindo no Trofeo delle Industrie, na Itália, onde acumulou experiência e reforçou sua presença entre os talentos do kartismo brasileiro.

Apesar de estar fora da briga pelo título, Felipe mantém o foco em um desempenho consistente. “Não temos a chance de levar o título, mas ainda assim o objetivo permanece o mesmo: entrar na pista e brigar pelo melhor resultado”, afirma o piloto.

As atividades oficiais começam nesta quarta-feira (11), com os treinos livres e a tomada de tempo da 9ª etapa. Na quinta-feira (12), as duas baterias da penúltima etapa serão realizadas pela manhã. Na sexta-feira (13), acontece o treino livre, a tomada de tempo e a primeira corrida da 10ª etapa. A decisão final será no sábado (14), com as duas últimas provas da temporada.

“Foi uma temporada incrível, cheia de aprendizado e desafios. Estrear na Júnior Menor me trouxe uma evolução enorme como piloto, e a experiência internacional foi inesquecível. Agora, o foco é terminar o campeonato da melhor forma possível, colocando em prática tudo o que aprendemos ao longo do ano”, conclui Felipe.