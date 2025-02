João Francisco é o piloto mais rápido da F4 Júnior na abertura da Copa São Paulo Light

Foi dada a largada para a temporada 2025 da Copa São Paulo Light de Kart, a mais importante competição regional do kartismo brasileiro. A primeira etapa foi realizada neste fim de semana no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, reunindo grandes talentos do automobilismo nacional.

Destaque nos treinos e na tomada de tempo

Na categoria F4 Júnior, João Francisco (Alpinestars / SafeRacer Brasil / Instituto de Cirurgia Vascular de Sorocaba / OMAST Medicina Especializada / Equipe: V11 Kart / Telemetria: Caio Miguel / Coach: Giulliano Forcolin) foi um dos grandes destaques, conquistando a pole position e registrando as melhores voltas. No entanto, um toque de um adversário impediu que ele convertesse sua performance em vitória.

KMCom/Tartalho Photografia

O piloto sorocabano também brilhou nos treinos livres e demonstrou sua velocidade ao longo da semana. João foi o piloto mais rápido da categoria, liderando três das quatro sessões preparatórias. Na tomada de tempo, confirmou seu bom desempenho ao cravar a pole position com uma volta de 53s384 a bordo do kart número 11, demonstrando que estava preparado para brigar pela vitória na etapa.

Dificuldades e resiliência nas corridas

Na primeira corrida, largando na ponta, João Francisco segurou a liderança na primeira volta, mas, em meio a disputas intensas, acabou caindo para a quinta posição. Na sétima volta, quando já havia se recuperado para terceiro, sofreu um toque na roda traseira esquerda, rodou e caiu para o décimo primeiro lugar. Mesmo com pouco tempo para reagir, mostrou resiliência e foi buscar posições, marcando a volta mais rápida da prova e cruzando a linha de chegada em oitavo.

KMCom/Tartalho Photografia

Na segunda bateria, partindo da quarta fila, o jovem piloto encontrou dificuldades para avançar no pelotão, mas não se intimidou. Com ultrapassagens seguras e mantendo um ritmo forte, novamente registrou a volta mais rápida da corrida e recebeu a bandeirada na quinta colocação. No somatório das duas provas, finalizou a etapa em sétimo.

“Eu estava muito rápido nos treinos e consegui a pole, mas infelizmente me tiraram a chance de vencer na primeira corrida. Faz parte, agora é deixar isso no passado e focar em me recuperar na próxima etapa”, comentou João Francisco.

O próximo desafio do piloto de Sorocaba na Copa São Paulo Light de Kart será no dia 15 de março, novamente no circuito de Interlagos, quando buscará reverter os contratempos da etapa de abertura e brigar pelo topo do pódio.