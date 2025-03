Joaquim Medeiros tem grandes desafios pela frente na temporada 2025

Passado o carnaval, é hora de trocar a folia pelos capacetes, luvas, macacão e volante. Para Joaquim Medeiros (Escola Alphabetz / Valor Investimentos / Audi Center Vitória / Jump Trampolim Park / Equipe: Marquinhos Performance / Coach: Caio Miguel – Race Data), piloto capixaba, esse é o momento de focar nos treinos e ajustar os detalhes para as próximas competições. A pista do kartódromo tem sido seu segundo lar, onde ele aprimora cada curva e reta, sempre com o olhar voltado para os grandes desafios que virão em 2025.

Atual campeão da Copa São Paulo Light na categoria Mirim Rookie (para estreantes), Medeiros começou o ano com o pé direito. Na estreia da temporada, em Interlagos, ele mostrou para que veio, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar nas duas baterias e garantindo uma vitória emocionante. O resultado não só reforçou sua confiança, mas também colocou o piloto da Mirim como um dos grandes nomes a serem observados na categoria.

Com um início tão promissor, Joaquim já traça metas ambiciosas para o ano. Seu grande objetivo é garantir o bicampeonato da Copa São Paulo Light em 2025, mas ele sabe que o caminho até lá exige dedicação e foco. “Comecei bem o ano, vencendo em São Paulo, mas a temporada vai ser cheia e tem muita coisa pela frente. Quero ganhar mais corridas e fazer bonito nas competições nacionais também”, diz o piloto.

Além da Copa São Paulo Light, o calendário de Joaquim está repleto de desafios. Ele ainda vai disputar a 26ª edição da Copa Brasil de Kart, que acontece em Sergipe, e o 60º Campeonato Brasileiro de Kart, em Santa Catarina. São competições que reúnem os melhores pilotos do país, e Joaquim está determinado a mostrar que tem talento para competir no mais alto nível.

O próximo compromisso do piloto capixaba será já no dia 15 de março, quando ele volta à pista do Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, para a segunda etapa da Copa São Paulo Light. A expectativa é grande, e Joaquim sabe que a pressão será maior agora, mas ele encara tudo com a maturidade de quem já entende que cada volta é uma lição e cada vitória, um passo em direção ao seu grande sonho: se tornar um grande nomes do automobilismo brasileiro.

Enquanto isso, os treinos seguem firmes. Para Joaquim Medeiros, cada minuto na pista é uma oportunidade de evoluir e se preparar para os desafios que estão por vir.