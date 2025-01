João Francisco se prepara para a temporada 2025 com Giulliano Forcolin como coach

Faltando poucos dias para o início da temporada 2025 no kart brasileiro, o piloto João Francisco (Alpinestars / SafeRacer Brasil / Instituto de Cirurgia Vascular de Sorocaba / OMAST Medicina Especializada / Equipe: V11 Kart / Telemetria: Caio Miguel / Coach: Giulliano Forcolin), de Sorocaba, está a todo vapor na pré-temporada. Após um ano de destaque na categoria F4 Júnior, ele trabalha nos últimos ajustes para retornar às competições com ainda mais força e foco.

O ano de 2024 marcou a estreia de João na F4 Júnior, e conseguiu bons resultados. Na disputa da Copa São Paulo Light e na V11 Aldeia Cup, o piloto acumulou conquistas importantes, como pódios, pole position e terminou dentro do Top 10 na classificação geral nas duas competições, com destaque para a V11, somando pontos que o deixaram na quinta colocação. Além disso, João disputou o Open do Brasileiro e do Campeonato Brasileiro de Kart, ambos em Birigui, consolidando seu nome no kartismo.

Para a temporada que se aproxima, João investiu em novidades que prometem elevar seu desempenho. Uma delas foi a escolha do chassi Bravar, reconhecido pela performance nas pistas. Outra mudança importante foi a parceria com Giulliano Forcolin, um coach com vasta experiência, incluindo títulos da Copa Brasil, Paulista Light e V11 Aldeia Cup. “A gente está treinando bastante e ter um coach como o Giulliano faz muita diferença. Ele entende muito e me ajuda a ser mais rápido e consistente”, contou o piloto.

“Estou muito animado para essa temporada. Treinar com o Giulliano tem sido uma experiência incrível, porque ele sempre dá dicas que fazem a gente melhorar logo de cara. Quero começar 2025 com tudo e buscar resultados ainda melhores!”, destacou João.

João Francisco vai seguir competindo na V11 Cup e na Copa São Paulo Light, com início das temporadas programado para fevereiro. A primeira etapa da V11 acontece no dia 2 de fevereiro, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. “Esse é o momento de focar, ajustar cada detalhe e ir com tudo para as corridas. Estou confiante e com muita vontade de acelerar!” completou o piloto.