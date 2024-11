João Francisco encara a final da V11 em busca de melhores posições na classificação

A nona e última etapa da V11 Aldeia Cup acontece neste domingo (24) no Kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri, e promete fortes emoções. O evento definirá os campeões da temporada 2024 nas diversas categorias em disputa, encerrando um ano de grandes desafios e aprendizados no kartismo.

João Francisco (Alpinestars / SafeRacer Brasil / Instituto de Cirurgia Vascular de Sorocaba / OMAST Medicina Especializada / Equipe: V11 Kart / Coaches: Vinícius Escarlate e Caio Miguel), piloto de Sorocaba, está preparado para este decisivo capítulo do campeonato. Atualmente ocupando a quinta colocação na classificação geral da F4 Júnior Geral com 49 pontos e o quarto lugar na F4 Júnior Light com 65 pontos, a meta do sorocabano é fechar a competição o mais próximo possível dos primeiros lugares na tabela.

Nas semanas que antecederam a prova, João e sua equipe focaram intensamente nos treinos em Barueri. Foram dias de ajustes no kart e trabalho em sua pilotagem, em busca da evolução necessária para encarar os desafios da pista com confiança e competitividade. “Tive bons treinos e me senti mais à vontade no kart. Estou confiante de que podemos fazer uma boa corrida no domingo”, destacou o piloto.

As atividades do fim de semana começam no sábado (23), com treinos livres para todas as categorias. No domingo (24), os pilotos terão um treino de aquecimento e a tomada de tempo, seguidos de duas corridas decisivas, onde conheceremos os campeões da temporada.

Os fãs podem acompanhar toda a emoção da final ao vivo pelo canal da FAtv Live, no YouTube. João Francisco espera coroar sua participação na temporada com resultados positivos e, quem sabe, uma escalada nas classificações que reforcem o talento e a dedicação que demonstrou ao longo de 2024.