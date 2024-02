João Fonseca recebe convite para jogar a chave principal do Rio Open

O Rio Open apresentado pela Claro confirmou mais um nome na grandiosa décima edição do torneio. Aguardado pela torcida brasileira, a jovem promessa João Fonseca recebe o segundo convite da chave principal do ATP 500 carioca, que acontecerá entre os dias 17 a 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.



O brasileiro fez a sua estreia em torneios ATP justamente na última edição do Rio Open e, desde então, não parou de surpreender o mundo com o seu talento e os seus feitos. Antes de fazer a sua transição para o profissional no fim de 2023, o último torneio juvenil que o tenista disputou foi justamente o US Open, Grand Slam o qual conquistou o título e foi o primeiro brasileiro em cinco anos a conseguir o feito.



Destaque absoluto do circuito juvenil em 2023, Fonseca foi nomeado pela ITF como o campeão mundial juvenil daquela temporada ao terminar o ano como número 1 do mundo, se tornando o primeiro brasileiro a receber o prêmio na categoria juvenil na história. Disputando mais torneios profissionais nos últimos meses, João conseguiu vitórias contra o 120º do mundo na época, o norte-americano Aleksandar Kovacevic no challenger de Brasília e também chegou à semifinal do challenger de Buenos Aires há poucas semanas, derrotando nomes como Felix Gil e Gianluca Mager pelo caminho. O brasileiro é o atual 651º do mundo e vem em ascensão no circuito.

João Fonseca confirmado no Rio Open! 🇧🇷



O grande talento brasileiro de 17 anos recebe convite e disputa a chave principal do #RioOpen10Anos! Vamos fazer muito barulho para o campeão juvenil do US Open e melhor juvenil de 2023 💪 pic.twitter.com/qjcGH0wnTh — Rio Open (@RioOpenOficial) February 5, 2024

“Estou muito feliz mesmo com essa chance de jogar o Rio Open, é um torneio muito especial pra mim. Foi o primeiro ATP que eu assisti na minha vida e é na minha cidade, o Rio. Eu tenho uma conexão diferente com o torneio. Já fui para ver, para treinar, para ter uma experiência jogando no ano passado e agora quero ir com tudo, dando o meu melhor para aproveitar muito essa oportunidade”, disse João Fonseca, contente com a chance de disputar um dos maiores torneios de saibro do mundo.



João Fonseca se junta a nomes como Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, o atual campeão Cameron Norrie, o campeão do US Open 2014 Marin Cilic, o três vezes campeão de Grand Slam Stan Wawrinka, o também convidado Gustavo Heide, campeão da Maria Esther Bueno Cup , na chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul, que completa 10 anos de história em 2024. Os jogos da chave começarão a ser disputados no dia 19 de fevereiro, com a final ocorrendo no dia 25 e o qualifying acontece nos dias 17 e 18.



“O João é um dos meninos da nova geração que se inspirou assistindo o Rio Open. Os resultados dele no circuito juvenil o colocam como uma das grandes promessas do circuito da ATP. Torcemos para que ele aproveite ao máximo mais essa oportunidade e siga se desenvolvendo para um dia trazer muitas alegrias para os fãs do tênis brasileiro,” disse Luiz Carvalho, Diretor do torneio.

O terceiro wild card da chave principal e os convites para o qualifying serão anunciados nos próximos dias.

