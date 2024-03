Jefferson & Suellen agitam Paixão de Cristo em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires se prepara para receber nesta Sexta-feira Santa (29) celebração com a presença de Jefferson & Suellen em um show especial da Paixão de Cristo. Este evento, integrado ao calendário oficial de celebrações do mês de aniversário da cidade, representa não apenas uma oportunidade de encontro e fé, mas também uma iniciativa que fortalece o Circuito Religioso local, promovendo a valorização da cultura e do turismo na região.

O Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro, será o palco desse espetáculo, a partir das 16h. Além da performance musical de Jefferson & Suellen, o evento abrigará uma série de atividades, incluindo uma tocante encenação da Paixão de Cristo pela renomada Companhia Jeová Nissi. Reconhecida por suas produções de alta qualidade e profundidade emocional, a companhia promete levar o público a uma jornada espiritual única.

Uma das características mais nobres desse evento é sua natureza solidária. A entrada é concedida mediante a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet, uma oportunidade para a comunidade unir-se em um gesto de generosidade e cuidado para com aqueles que mais precisam. O evento acontece em espaço coberto – na Tenda Multicultural – e as doações podem ser feitas na entrada do Complexo Ayrton Senna.

Jefferson compartilhou sua empolgação com o evento em suas redes sociais, convidando todos os interessados a participarem: “Nós temos um convite extraordinário para vocês. Nesta data especial estaremos em Ribeirão Pires, você é o nosso convidado, esteja lá e leve todo mundo para adorar. Vai ser benção!”

18ª Paixão de Cristo

Data: 29/03 – Sexta-feira, a partir das 16h

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

Endereço: Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro