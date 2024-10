Jardim Marek, em Santo André, terá nova Clínica da Família

A Prefeitura de Santo André está muito perto de realizar mais uma entrega na área da Saúde: a Clínica da Família Jardim Marek. Nesta quarta-feira (9), o prefeito Paulo Serra esteve no local para fazer a vistoria final nas obras do equipamento, que funcionará na Rua Engenheiro Alfred Heitman Júnior, em estrutura integrada com o CEU Marek.

Também participaram da visita desta tarde o secretário de Saúde, Acacio Miranda, e o diretor de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Felix Beserra.

“A nova unidade de saúde do Jardim Marek está ficando linda demais. Além de ser muito grande, vai receber o padrão de atendimento todo modernizado assim como fizemos em mais de 50 equipamentos. Então até o fim de outubro toda essa região ganha uma unidade novinha”, enalteceu o prefeito Paulo Serra.

O novo espaço terá 730 m² e será composto por sete consultórios, três cadeiras odontológicas, sala dos sonhos, farmácia, entre outras estruturas. Com as melhorias, deverá alcançar 9 mil atendimentos por mês, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. E passará, a partir da reinauguração, a contar com prontuário 100% digital.

Estão sendo realizadas reforma total do prédio, adequação total de hidráulica e elétrica, pisos, pintura geral, forro, execução da estrutura da cobertura, esquadrias metálicas e de madeira. Além disso, a revitalização do paisagismo será realizada com mudas fornecidas pelo viveiro municipal.

Posteriormente à inauguração da unidade, serão entregues as estruturas ao redor, ou seja, a praça de esportes e lazer. Em paralelo, o CEU Marek segue em funcionamento, com espaços voltados às atividades desenvolvidas, como o auditório.

Este será o 54º equipamento de Saúde modernizado no padrão Qualisaúde desde 2017, entre unidades de saúde, hospitais, clínicas, centros de atendimento e outros similares que servem à população andreense. Antes deste, os últimos a serem entregues foram a Clínica da Família Jardim Santo André e Clínica da Família Vila Guiomar.