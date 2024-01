Roda de conversa aborda importância do lazer e atividades para o bem-estar emocional 

O Centro de Atenção Psicossocial Adulto (CAPS II) de Ribeirão Pires promoveu, nesta sexta-feira (25), roda de conversa e exposição de trabalhos artísticos de seus pacientes, como parte das ações municipais para conscientização da saúde mental, na campanha Janeiro Branco.

Entre palestras, exposições de origami, pinturas e teatro de fantoches, o evento teve como objetivo principal disseminar a importância do lazer e da rotina de exercícios para o bem-estar das pessoas.

Ana Lúcia de Amaral Bueno, coordenadora da saúde mental de Ribeirão Pires, destacou que os bons hábitos são aliados fundamentais. “No CAPS, oferecemos oficinas que estimulam esse bem-estar. Contamos também com um preparador físico que realiza semanalmente atividades como caminhada para os pacientes da unidade”.

As três unidades do CAPS de Ribeirão Pires encerrarão as atividades do Janeiro Branco no próximo dia 31 com um passeio ao Parque Oriental. A ação chamará a atenção de toda a população para os cuidados com a saúde mental.