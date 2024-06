Ivete Nenflidio recebe prêmio para desenvolvimento de roteiro de longa-metragem

A escritora, poetisa e ativista cultural do ABC Paulista, Ivete Nenflidio, foi recentemente premiada para desenvolver um roteiro de longa-metragem. Seu projeto, intitulado “Nuvens sobre o Campo de Batalhas”, promete ser uma obra envolvente que mergulha nas profundezas da história e das relações humanas durante os conturbados anos 1960 e 1970 no Brasil.

Contexto da obra:

“Nuvens sobre o Campo de Batalhas” acompanha a jornada de Luíza, uma mulher dedicada às letras, cuja vida tranquila na Baía da Praia dos Prazeres é transformada pelo encontro com Gaspar, o maestro ativista de um influente grupo orquestral brasileiro. Ambientado no Brasil sob o regime militar, o filme não apenas narra o envolvente romance entre Luíza e Gaspar, mas também explora as profundas cicatrizes históricas desse período. A trama atinge seu ápice quando Luíza descobre que a esposa de Gaspar foi uma vítima dos horrores da ditadura, catapultando-a para o ativismo político e social.

Desenvolvimento do projeto:

O roteiro de Ivete Nenflidio foi contemplado pelo edital Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, e atualmente está em fase de pesquisa e desenvolvimento. O objetivo é transformar essa narrativa poderosa em um livro/roteiro que será amplamente distribuído nas bibliotecas públicas de Santo André, visando educar e inspirar futuras gerações de cineastas.

Sobre Ivete Nenflidio:

Nascida em São Bernardo do Campo, Ivete Nenflidio construiu sua carreira no mundo das artes, passando por diversas frentes, atuando nas artes cênicas, música e literatura. É autora de obras como “País Estrangeiro” e “ATAQUE – cale-se agora e para sempre”, suas contribuições para a arte e para o debate social são amplamente reconhecidas. Ivete também possui formação acadêmica em Direitos Humanos e é cofundadora da In Totum Cultura Criativa, uma empresa dedicada ao enriquecimento do setor cultural brasileiro.

Impacto cultural e histórico:

“Nuvens sobre o Campo de Batalhas” não apenas promete ser uma narrativa envolvente e emocionante, mas também uma exploração cuidadosa das lutas individuais e políticas dentro de um contexto histórico turbulento do Brasil. O projeto não só celebra a rica diversidade cultural brasileira, mas também lança luz sobre questões urgentes de justiça social e memória histórica. Esta iniciativa de Ivete Nenflidio representa um passo significativo na promoção da cultura e da educação através da arte, destacando a importância do cinema como ferramenta para preservação e reflexão sobre nossa história coletiva.