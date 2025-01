Investigação sobre explosão em Las Vegas liga incidente ao ataque em Nova Orleans

A polícia dos Estados Unidos iniciou uma investigação para determinar se a explosão ocorrida em frente ao Trump Hotel, localizado em Las Vegas, possui alguma relação com um ataque anterior que resultou na morte de 15 pessoas em Nova Orleans.

O incidente em Las Vegas envolveu a detonação de uma picape Tesla Cybertruck, que causou a morte do motorista e ferimentos em outras sete pessoas. O veículo, que estava carregado com recipientes de combustível e fogos de artifício, explodiu enquanto estava estacionado nas proximidades do hotel.

O ataque em Nova Orleans foi perpetrado por um cidadão americano de 42 anos, que avançou com sua caminhonete contra uma multidão, resultando na morte de 14 pessoas e ferindo 35. O agressor foi posteriormente abatido pela polícia no local.

O presidente Joe Biden informou que as investigações estão atentas a uma possível conexão entre os dois eventos, embora tenha enfatizado que, até o momento, não existem evidências concretas para confirmar tal vínculo. O FBI também corroborou essa afirmação, indicando não haver “vínculo definitivo” entre os dois casos.

No dia seguinte ao atentado em Nova Orleans, as autoridades inicialmente consideraram a possibilidade de participação de outros indivíduos no planejamento do ataque; no entanto, essa posição foi revisada e o FBI agora acredita que o suspeito agiu sozinho. As investigações sugerem que ele pode ter deixado os explosivos na Bourbon Street antes de retornar para realizar o ataque.

Sobre o incidente em Las Vegas, informações da polícia indicam que o Tesla Cybertruck foi alugado no Colorado e chegou à cidade poucas horas antes da explosão. O veículo estava estacionado próximo a uma entrada do hotel quando começou a liberar fumaça e logo após explodiu.

Matthew Alan Livelsberger, um militar do Exército americano, foi identificado como o motorista encontrado sem vida dentro da picape. A confirmação oficial de sua identidade aguarda resultados de exames de DNA. O xerife Kevin McMahill mencionou que o corpo estava carbonizado e apresentava um ferimento autoinfligido na cabeça, caracterizando o caso como um possível suicídio seguido da explosão.

A cena da explosão revelou diversos recipientes de combustível e fogos de artifício espalhados pelo local. Testemunhas relataram que ouviram uma explosão significativa e viram chamas surgindo do veículo. Investigadores estão agora analisando se há alguma ligação entre este incidente e o atentado em Nova Orleans, bem como possíveis conexões com Donald Trump ou Elon Musk, devido à natureza dos veículos envolvidos.

Eric Trump, filho do ex-presidente, confirmou o ocorrido através das redes sociais, enfatizando a prioridade da segurança dos hóspedes e funcionários do hotel. Ele também expressou agradecimentos às equipes de emergência pela rápida resposta ao incidente.