Carro da Tesla explode em frente a hotel de Trump e mata 1 pessoa em Las Vegas

Uma pessoa morreu e pelo menos sete ficaram feridas após um carro elétrico Tesla Cybertruck explodir do lado de fora do Hotel Internacional Trump, em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1º), de acordo com as autoridades.

O veículo “parou nas últimas portas de entrada do hotel“, disse o xerife Kevin McMahill em entrevista coletiva. “Vimos que a fumaça começou a sair do veículo e, em seguida, ocorreu uma grande explosão.“

A pessoa morta estava dentro do veículo, disse McMahill, acrescentando que pelo menos outras sete pessoas tiveram ferimentos leves. Não estava claro de imediato qual foi a causa da explosão, mas as autoridades mencionaram o ataque em Nova Orleans, em que ao menos 15 pessoas morreram quando um homem jogou o carro contra a multidão e depois saiu atirando.

“Estamos muito cientes do que aconteceu em Nova Orleans”, disse o xerife McMahill. “Como vocês podem imaginar, com uma explosão aqui em um boulevard icônico de Las Vegas, estamos tomando todas as precauções necessárias para manter nossa comunidade segura.”

Elon Musk, dono da Tesla, disse inicialmente que a fabricante de carros elétricos estava investigando o incêndio. “Nunca vimos nada parecido com isso.” Horas depois, o bilionário afirmou em novo post que “a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck alugado e não tem relação com o veículo em si”.

Em uma terceira postagem no X, o empresário chegou a dizer, sem provas, que “parece provável que seja um ato de terrorismo“. “Tanto este Cybertruck quanto a bomba suicida F-150 em Nova Orleans foram alugados da Turo [plataforma de aluguel de carros]. Talvez eles estejam ligados de alguma forma”, acrescentou.

Procurada, a Tesla não respondeu a questionamentos do jornal The New York Times.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que as autoridades investigam se a explosão do Tesla em Las Vegas tem alguma relação com o atropelamento em Nova Orleans que deixou ao menos 15 mortos durante a celebração de Ano-Novo. Após avançar com o veículo sobre a multidão, o agressor faz disparos de arma de fogo e foi morto em tiroteio com a polícia.

“Estamos monitorando a explosão de um Cybertruck em frente ao Trump Hotem em Las Vegas”, afirmou Biden. “As forças de segurança e os serviços de inteligência também estão investigando se há qualquer possível conexão com o ataque em Nova Orleans.

Vídeos postados nas redes sociais mostraram o Cybertruck envolto em chamas do lado de fora das portas de entrada do lobby do hotel. Uma fila de hóspedes foi levada para fora do prédio.

“Hoje mais cedo, um incêndio relatado em um veículo elétrico ocorreu”, disse Eric Trump, filho do presidente eleito dos EUA e líder da Trump Organization, em uma declaração no X. “A segurança e o bem-estar de nossos hóspedes e funcionários continuam sendo nossa principal prioridade.” O hotel tem cerca de 1.300 suítes e 64 andares, de acordo com o site Trump Hotels.

Oscar Terol, que estava visitando os Estados Unidos vindo de Barcelona, disse que estava caminhando em direção à entrada do hotel com sua esposa quando parou em um carrinho de comida logo antes da explosão ocorrer. “Aqueles 10 segundos foram a diferença”, disse ele.

Kerri Ford, de Wisconsin, disse que tinha saído do quarto para tomar uma xícara de café quando lhe disseram para deixar o prédio. Ela iria se casar nesta quarta, e seu vestido de noiva e sua certidão de casamento foram deixados no quarto.

“Não sabíamos que havia algo acontecendo”, disse Ford. “Descemos para tomar um café e eles disseram: ‘Vocês têm que deixar o prédio.'”

Todd Hansen estava no 27º andar do hotel quando disse ter ouvido uma série de estalos altos. Ele pegou o elevador para descer até uma área de espera, onde viu fumaça do lado de fora da entrada do hotel.

“A área do elevador estava cheia de pessoas”, disse Hansen. “Eles não deixavam você sair da área do elevador e entrar no saguão.” Ele voltou para seu quarto para alertar sua esposa, e ambos foram retirados quando retornaram para o andar de baixo, ele acrescentou.

A Junta Nacional de Segurança no Transporte dos EUA em 2024 abriu uma investigação sobre um acidente e incêndio envolvendo um carro da Tesla em uma rodovia da Califórnia.

Especialistas automotivos dizem que os incêndios em veículos elétricos queimam de forma diferente dos veículos com motores de combustão interna, muitas vezes com as chamas durando mais tempo e sendo mais difíceis de extinguir.