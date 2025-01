Tragédia em Nova Orleans: veículo atropela multidão e deixa mortos e feridos

Um trágico incidente em Nova Orleans resultou na morte de pelo menos dez pessoas e deixou outras 30 feridas, conforme informações divulgadas pela agência de gestão de desastres da cidade, NOLA Ready. O acidente ocorreu nas interseções da Canal Street com a Bourbon Street, áreas conhecidas pela agitação e grandes multidões.

Em um comunicado oficial, o 8º Distrito da polícia local anunciou que está investigando o caso, descrevendo-o como um evento de vítimas em massa. “Um veículo colidiu com uma grande aglomeração de pessoas na Canal e na Bourbon Street. O New Orleans Emergency Medical Services (NOEMS) atendeu a 30 indivíduos feridos, enquanto confirmamos até agora 10 fatalidades. As equipes de segurança pública estão atuando no local e mais informações serão disponibilizadas assim que possível”, diz o documento.

Testemunhas do ocorrido relataram momentos de pânico. Kevin Garcia, um jovem de 22 anos, descreveu a cena aterrorizante à CNN: “O que eu vi foi um caminhão atropelando várias pessoas na calçada do lado esquerdo da Bourbon. Um corpo foi lançado em minha direção”. Ele também mencionou ter ouvido disparos durante o incidente.

Outro relato veio de Whit Davis, residente de Shreveport, Louisiana, que estava em uma boate próxima ao local do acidente. “Quando finalmente nos permitiram sair do estabelecimento, a polícia nos orientou sobre como deixar a área rapidamente. Vi alguns corpos que não conseguiram ser cobertos e várias pessoas recebendo atendimento médico”, contou.

As autoridades continuam a responder à situação enquanto o clima de luto e incredulidade toma conta da cidade, conhecida por sua vibrante cultura e festividades.