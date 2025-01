Agência confirma que vítima de explosão de Tesla nos EUA era militar

O ex-militar Livelsberger, que integrou uma unidade de forças especiais do Exército dos Estados Unidos desde 2006, faleceu tragicamente enquanto estava de licença aprovada. De acordo com informações da Associated Press, ele havia prestado serviços em diversas operações, incluindo um período na base anteriormente conhecida como Fort Bragg, localizada na Carolina do Norte, que é o centro de comando das forças especiais.

A tragédia ocorreu quando um Cybertruck, supostamente carregado com galões de gasolina e fogos de artifício, explodiu em frente ao Hotel Trump International, em Las Vegas. O único ocupante do veículo foi encontrado sem vida após a explosão. Além dele, outras sete pessoas ficaram com ferimentos leves, conforme comunicado do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas.

Imagens capturadas por testemunhas dentro e fora do hotel mostraram o momento da explosão. O Hotel Trump International está ligado à Organização Trump, pertencente ao ex-presidente Donald Trump, que se prepara para assumir novamente a Casa Branca em 20 de janeiro. Elon Musk, CEO da Tesla e conhecido apoiador da campanha presidencial de Trump para 2024, também tem atuado como conselheiro do novo presidente.

Durante uma coletiva de imprensa, o xerife Kevin McMahill expressou a necessidade de esclarecimentos sobre o incidente: “Obviamente, um Cybertruck e o hotel de Trump levantam muitas questões que precisamos responder”.

A polícia revelou que o Cybertruck havia sido alugado no Colorado e chegou a Las Vegas por volta das 7h30. O motorista percorreu a famosa Strip da cidade — uma área repleta de hotéis luxuosos, cassinos e atrações turísticas — até estacionar na área destinada a manobristas do hotel.