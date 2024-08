Integrante do PCC é preso por Policiais Militares em Diadema

Nesta terça-feira 06/08/24, equipe de policiais militares da Força Tática do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento pelo bairro Campanário em Diadema avistou um indivíduo suspeito em uma viela, ao perceber a aproximação da viatura policial tentou fugir, mas sem sucesso foi acompanhado e abordado.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém na entrevista com a equipe policial, se atrapalhou entrando em contradição sobre sua verdadeira identidade, o qual tentou ludibriar a equipe fornecendo o nome de seu irmão.

Questionado a respeito dos fatos, relatou estar em saída temporária, sendo foragido do sistema prisional do município de Hortolândia/SP, condenado há 20 anos pelo crime de Latrocínio praticado contra um policial militar em 06 de junho de 2014, pelo bairro Taboão em São Bernardo do Campo, assumindo inclusive ser integrante da Facção Criminosa, PCC – Primeiro Comando da Capital.

O criminoso foi conduzido até o 3º Distrito Policial do município de Diadema, onde o Delegado presente ao plantão, após obter ciência dos fatos registrou o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado, permanecendo o autor a disposição da justiça.