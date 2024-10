Instituto SECI lança segunda edição do Livro das Crianças

Com o tema “Sonhos”, o Instituto SECI, realizou o lançamento da segunda edição do Livro das Crianças do projeto Educa em um evento especial que reuniu alunos e seus familiares. O projeto educacional, realizado em parceria com a Petrobras, acontece no município de Santo André (SP), na região do ABC Paulista, e tem como objetivo promover a alfabetização e o letramento de estudantes das escolas públicas que apresentam déficits educacionais, oferecendo reforço escolar e atividades educacionais transformadoras.

Esta nova edição do livro incentiva as crianças a expressarem suas aspirações para o futuro. A escolha do tema reflete a visão de que sonhar é um direito fundamental e parte essencial do desenvolvimento pleno. A iniciativa, inspirada nos princípios pedagógicos de Paulo Freire, reconhece que a educação deve libertar e empoderar, dando a cada aluno a capacidade de imaginar e buscar novos horizontes.

Durante o evento, as crianças participaram de uma sessão de autógrafos, assinando seus próprios livros e trocando dedicatórias com amigos e familiares. “Esse momento é uma celebração do protagonismo de cada aluno. Eles não apenas escreveram e ilustraram seus sonhos, mas agora se enxergam como autores de sua própria história,” afirma Odara Mendez, coordenadora do projeto. “A alfabetização, para nós, é um processo de libertação e construção de autonomia, e isso inclui dar às crianças o espaço e os meios para sonhar.”

O Livro das Crianças é fruto de meses de trabalho pedagógico e colaborativo desenvolvido com as educadoras do projeto. A atividade foi planejada para fortalecer a autoestima e a identidade dos alunos, elementos essenciais no processo de educacional e formação cidadã. A escrita do próprio nome e a ilustração dos sonhos são etapas que não apenas marcam o desenvolvimento acadêmico, mas também promovem a conexão emocional das crianças com sua própria trajetória.

O Educa Seci, sediado no Parque Capuava, em Santo André, atende crianças da periferia, promovendo uma educação integral que engloba alfabetização, arte e cultura. A proposta vai além da sala de aula, criando oportunidades para que os alunos participem de atividades extracurriculares e culturais que ampliam seu repertório e visão de mundo.

O evento de lançamento do livro contou com a participação ativa da comunidade local, essa colaboração é fundamental para garantir que crianças em situação de vulnerabilidade tenham acesso a uma educação de qualidade, que não apenas ensina a ler e escrever, mas também inspira sonhos e transforma vidas. Com o lançamento deste novo livro, o Instituto SECI reafirma seu compromisso de promover uma educação libertadora e inclusiva, preparando as crianças não apenas para os desafios escolares, mas para se tornarem protagonistas de suas próprias histórias e agentes de mudança da comunidade.