Instituto Butantan e UTMB firmam parceria para desenvolvimento de vacinas

Na última semana, o Instituto Butantan e a Fundação Butantan oficializaram um Memorando de Entendimento com a Faculdade de Medicina da Universidade do Texas (UTMB) nos Estados Unidos. Esta colaboração visa fortalecer os laços científicos entre as instituições, visando acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas para doenças emergentes.

O acordo inclui a implementação de programas de intercâmbio para estudantes e pesquisadores, além do compartilhamento de conhecimentos e infraestrutura. Segundo Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, essa parceria representa um passo significativo na estratégia de internacionalização da instituição: “A troca de informações e o acesso a instalações avançadas são essenciais para impulsionar a pesquisa científica”, afirmou.

A cooperação abrange diversas áreas, como imunogenicidade de vacinas, resposta imune relacionada ao envelhecimento, desenvolvimento de novos imunobiológicos e epidemiologia de doenças infecciosas. Um dos primeiros projetos será o estudo voltado à criação de uma vacina contra a febre do Mayaro, uma doença que apresenta semelhanças com a dengue e chikungunya. Além disso, as instituições planejam promover encontros científicos para fomentar parcerias entre seus pesquisadores.

Alan Landay, vice-presidente da equipe de Ciência da UTMB, destacou a importância da antecipação em relação a possíveis pandemias: “Nosso objetivo é identificar onde a próxima pandemia pode surgir e estarmos prontos para combatê-la, seja através de vacinas ou terapias inovadoras”. Landay esteve recentemente no Brasil para participar da Reunião Científica Anual do Butantan, onde discutiu os detalhes da colaboração.

Scott Weaver, diretor do Instituto de Infecções Humanas e Imunidade da UTMB, também elogiou o acordo, ressaltando que ele contribuirá para o combate às doenças infecciosas em um contexto global em mudança: “A colaboração com o Butantan não apenas favorece o desenvolvimento de vacinas contra doenças com impactos imediatos na região, mas também fortalece nossa capacidade de prevenir sua disseminação”, enfatizou.

A Universidade do Texas Medical Branch (UTMB), fundada em 1891 como a primeira universidade médica pública do Texas, já formou mais de 25 mil profissionais nas áreas de medicina, enfermagem e ciências biomédicas. A instituição conta com seis hospitais e laboratórios equipados com tecnologia avançada, incluindo instalações que permitem pesquisas em nível máximo de biossegurança (NB4), focando em doenças infecciosas, vacinas e saúde ambiental.

Além disso, o Instituto Butantan firmou um Memorando semelhante com o Instituto de Vacinas Humanas da Universidade Duke (DHVI), que tem como foco o desenvolvimento conjunto de vacinas e estratégias para enfrentamento de pandemias. O DHVI foi criado em 1990 para apoiar pesquisas sobre HIV e outras infecções emergentes.

A colaboração internacional já trouxe resultados significativos ao Butantan, incluindo o desenvolvimento da vacina contra dengue em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) e a primeira vacina do mundo contra chikungunya em conjunto com a empresa Valneva. Ambas as vacinas estão atualmente em fase avançada e aguardam avaliação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).