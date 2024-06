Inscrições abertas para o Super Férias do SESI em Santo André e São Bernardo

O SESI Santo André e o Sesi São Bernardo do Campo abrem nesta terça-feira, dia 11, as inscrições para o tão aguardado programa Super Férias, uma oportunidade imperdível para crianças de 06 a 12 anos aproveitarem ao máximo o recesso escolar do segundo semestre. Nesta edição, o Super Férias se inspira na maior competição esportiva do planeta e proporciona uma variedade de modalidades olímpicas para a criançada. Inscrições devem ser feita na secretaria da unidade.

Concebido para preencher o tempo livre dos participantes de forma saudável e divertida, o programa conta com uma programação que visa estimular o desenvolvimento integral dos jovens, abrangendo diversas áreas do conhecimento e habilidades. É uma experiência enriquecedora que proporciona bem-estar físico e mental, além sociabilidade.

O Super Férias é realizado no Centro de Atividades do SESI, que conta com infraestrutura completa para as crianças praticarem esportes, se divertirem, aprenderem e fazerem novos amigos, tudo isso em um ambiente seguro, acolhedor e supervisionado por monitores especializados.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Para mais informações e inscrições, seguem abaixo os contatos:

Super Férias SESI Santo André

De 16 a 19/07; e de 23 a 26/07

Das 13h às 17h

Centro de Atividades SESI: Pça. DR. Armando de Arruda Pereira, 100 – Sta. Terezinha, Santo André/SP.

Inscrições em na Secretaria da Unidade.

Contatos: Telefone (11) 4996-8600; WhatsApp (11) 94282-5629

Valor da semana: R$ 130,00 por criança

Lanche não incluso (enviar lanche e garrafinha d’água para cada criança)

As atividades oferecidas no mês de julho não contemplam brincadeiras nas piscinas

Super Férias SESI São Bernardo do Campo

De 16 a 19/07; e de 23 a 26/07

Das 13h às 17h

Centro de Atividades SESI: R. Suécia, 900 – Assunção – São Bernardo do Campo

Inscrições em na Secretaria da Unidade.

Contatos: Telefone (11) 4344-1000; WhatsApp (11) 95039-2007

Valor da semana: R$ 130,00 por criança

Lanche não incluso (enviar lanche e garrafinha d’água para cada criança)

As atividades oferecidas no mês de julho não contemplam brincadeiras nas piscinas