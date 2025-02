Inscrições abertas para o Projeto Quilombo Inteligente da USP

O Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP) anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo do projeto Quilombo Inteligente (QI), que visa selecionar 100 jovens entre 14 e 24 anos. Os interessados têm até o dia 31 de março para se inscrever, utilizando um formulário online. O projeto, que ocorrerá ao longo de 2025, oferece formação em tecnologias digitais, com foco especial em inteligência artificial e identidade negra.

A iniciativa QI se inspira no conceito de “cidade inteligente“, aplicando-o como uma metáfora que busca congregar jovens negros de comunidades periféricas em programas de qualificação profissional através do uso de recursos digitais. Gilson Schwartz, professor de economia do audiovisual na ECA/USP e coordenador do projeto, enfatiza a importância de integrar identidade e tecnologia, capacitando os participantes para liderar iniciativas que utilizem novas tecnologias em benefício de uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

Em entrevista ao programa Jornal da USP no Ar, Schwartz destacou a urgência de discutir como a inteligência artificial pode ser acessada por comunidades carentes, que enfrentam altos índices de exclusão e violência. Ele questionou as oportunidades disponíveis para os jovens negros na superação dos desafios educacionais exacerbados pela pandemia.

O QI pretende oferecer uma orientação profissional voltada à capacitação de jovens quilombolas para desempenharem funções diversas na produção cultural, pesquisa qualitativa, gestão de empresas locais e em iniciativas relacionadas à proteção ambiental e promoção dos direitos sociais. Os candidatos devem justificar seu interesse e comprovar a faixa etária exigida. O projeto prioriza inscrições provenientes de movimentos sociais, coletivos e organizações sem fins lucrativos, especialmente aquelas atuantes em áreas vulneráveis.

Além disso, serão reservadas vagas específicas para residentes de favelas próximas aos campi da USP no Butantã e na Zona Leste da capital paulista.

O Quilombo Inteligente também serve como um projeto-piloto para o desenvolvimento da plataforma Universos Abertos à Imaginação, à Fantasia e às Artes da Invenção (Uaifai), que funcionará como uma rede social colaborativa destinada a fomentar projetos nas áreas de pesquisa, cultura e empreendedorismo.

Em 2025, o QI realizará uma série de encontros e uma game jam voltada para desenvolvedores de jogos, promovendo discussões sobre identidade quilombola. O projeto é complementado pela iniciativa Ser ou Não Ser Quilombo, coordenada pelo graduando em geografia Pedro Soares.

Os objetivos do QI incluem estimular o desenvolvimento local como estratégia para reduzir a migração juvenil para grandes centros urbanos, alinhar suas atividades aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e incentivar a inovação tecnológica no setor cultural e ambiental. Para isso, os participantes serão orientados na criação de projetos relacionados às novas fronteiras tecnológicas como gamificação e inteligência artificial.

O conteúdo das oficinas será adaptado ao perfil dos selecionados por meio de questionários e atividades interativas durante o processo seletivo. Portanto, é aconselhável que os interessados realizem suas inscrições o quanto antes para maximizar as oportunidades oferecidas.

Além do IEA, diversos núcleos de pesquisa da USP estarão envolvidos no desenvolvimento do QI, assim como instituições parceiras como o Museu das Favelas. O projeto conta com apoio financeiro da Agência Universitária da Francofonia (AUF), sendo um dos selecionados na chamada Inovação Pedagógica (InnovPed) de 2023.