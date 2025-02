Governo de SP levará empresas para a GDC, um dos maiores eventos sobre games do mundo

O Governo do Estado de São Paulo anunciará uma delegação composta por até dez empresas locais para participar da Game Developers Conference (GDC), reconhecido como um dos mais importantes eventos do setor de jogos eletrônicos a nível mundial. A conferência será realizada entre os dias 17 e 21 de março, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Esta iniciativa faz parte do programa CreativeSP, promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela InvestSP, a agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Empresas interessadas em participar devem consultar as diretrizes do programa e realizar suas inscrições através do portal da InvestSP até a próxima sexta-feira (7). O CreativeSP tem como objetivos não apenas fomentar o intercâmbio de conhecimento, mas também promover novas oportunidades comerciais, atrair investimentos internacionais e estimular a criação de empregos e renda no setor cultural.

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton, destacou a importância da participação paulista na GDC, afirmando: “São Paulo já se consolidou como um centro vital para a indústria de games no Brasil. A presença na GDC representa uma chance estratégica para expandir parcerias e atrair novos investimentos. O setor apresenta um vasto potencial para crescimento e inovação, e essa missão reafirma nosso compromisso em impulsionar negócios e gerar empregos.”

De acordo com dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames), o setor movimenta cerca de R$ 1 bilhão anualmente e gera aproximadamente 6 mil empregos no estado. Além disso, São Paulo abriga 35% dos desenvolvedores de jogos do Brasil, totalizando mais de 300 empresas atuantes.

O programa CreativeSP oferece um reembolso que pode chegar a US$ 3 mil em despesas elegíveis, cobrindo até 50% dos custos das empresas selecionadas para a viagem. Durante as missões, o programa também organiza eventos voltados para networking e disponibiliza consultorias, além de acompanhamento dos resultados pós-evento.

No ano anterior, o CreativeSP promoveu nove missões que levaram 103 empresas do setor cultural a eventos focados em inovação, tecnologia, entretenimento, cinema e literatura, incluindo a GDC e a Gamescom na Alemanha. A expectativa é que os negócios gerados por meio do programa atinjam R$ 725 milhões, contribuindo para a criação de aproximadamente 6,4 mil postos de trabalho.

Além da GDC em 2024, outras duas missões têm inscrições abertas para os festivais de Cinema e Publicidade em Cannes (França). No primeiro semestre do próximo ano, o programa ainda marcará presença no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha) e no South by Southwest (EUA).