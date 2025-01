Fatecs registram maior número de inscritos do Estado na Global Game Jam

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) localizadas em São Caetano do Sul, Santos e Carapicuíba, respectivamente, foram as sedes paulistas com maior quantidade de inscritos na edição de 2025 da maratona internacional de jogos digitais Global Game Jam (GGJ), realizada entre 20 e 26 de janeiro. Ao todo, o evento contou com 795 sedes, em 97 países, reunindo um total de 35.134 participantes, conhecidos como jammers.

No Brasil, foram 29 sedes, com 1.355 jammers ao todo. A Fatec São Caetano do Sul somou 102 inscritos, sendo a primeira colocada no Estado em quantidade de participantes e terceiro lugar no Brasil. Em segundo lugar em São Paulo e sétimo no Brasil ficou a Fatec Baixada Santista – Rubens Lara, com 58 inscritos. Com 43 inscritos, a Fatec Carapicuíba conquistou a 3ª colocação no Estado e a 12ª no ranking nacional.

Durante os sete dias de evento, foram registrados 17 jogos em São Caetano do Sul, 13 em Carapicuíba e 10 em Santos. “Esse resultado nos deixa muito orgulhosos. É a 15ª edição com participação de pelo menos uma Fatec como sede. Estamos nos consolidando como referência para estudantes, profissionais e todos que gostam de desenvolver jogos”, comemora o coordenador do curso de Jogos Digitais da Fatec São Caetano do Sul, Alan Carvalho.

A participação das Fatecs na GGJ foi tema de reportagem no Jornal Nacional, da Rede Globo. Afiliada da emissora na Baixada Santista, a TV Tribuna também cobriu o evento e exibiu uma matéria gravada e outra ao vivo.