Inscrições abertas para o Aramaçan Run 10k 5k

Prepare-se para o Aramaçan Run 2024! Esse evento emocionante acontecerá no dia 4 de agosto e é aberto para todos, associados e não associados. Não perca a chance de experimentar a sensação de conquista e superação ao cruzar a linha de chegada.

As inscrições já estão abertas. Para associados acima de 18 anos, o valor é de R$ 70,00 tanto para a corrida de 10K quanto para a caminhada de 5K. Para não associados acima de 18 anos, o valor é de R$ 80,00 para ambas as modalidades.

A entrega dos kits será realizada no dia 3 de agosto, no Salão Social do Aramaçan. Para mais informações e inscrições, acesse o site: https://inscrevafacil.com/#/evento/14clubeatleticoaramacan

Se precisar de mais informações, entre em contato pelos telefones (11) 94900-4345 (Inscreva Fácil) ou (11) 91171-8033 (Departamento de Esportes do CAA).

Não perca a oportunidade de participar do Aramaçan Run 2024. Venha viver essa manhã de atividade física e diversão. Boa sorte e até a linha de chegada!

O Clube Atlético Aramaçan está localizado na Rua São Pedro, 345 – Vila América, Santo André/SP.