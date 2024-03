Informes dia (01-03) Prefeitura de Rio Grande da Serra

Instalação Conjunto semafórico – Rua Prefeito Cido Franco

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, por meio do programa ‘Respeito à Vida’ do Detran do Estado de São Paulo, seguiu ontem (29/02) com a instalação dos equipamentos do conjunto semafórico na Rua Prefeito Cido Franco com a Rua José Maria Figueredo.

Instalação Conjunto semafórico – Avenida José Belo

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, por meio do programa ‘Respeito à Vida’ do Detran do Estado de São Paulo, segue hoje (01/03) com a instalação dos equipamentos do conjunto semafórico na Avenida José Belo.



A colocação do conjunto semafórico é realizada na Avenida José Belo a altura da entrada dos bairros Recanto das Flores e Vila Conde e também abrangerá o trânsito de veículos vindos da Rua das Margaridas e Estrada Fazenda São Joaquim

É AMANHÃ

Atenção moradores das quadras 41 a 65 do Jardim Santa Tereza.



Neste sábado, dia 02 de março, a partir das 9h, as equipes técnicas da Prefeitura de Rio Grande da Serra estarão na Av. Santa Tereza, próximo ao local da feira, orientando sobre a fase de notificações do Programa de Regularização Fundiária no bairro.



Importante: Compareça munido do seu carnê de IPTU ou identificação de quadra e lote.

Informativo Saúde

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, informa que as Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas nas datas e horários mencionados na arte, para realização de Capacitação na Secretaria Estadual de Saúde para os servidores Municipais, referente as Estratégias de Saúde da Família.



Confira as datas e horários:

O 1º Vila Soccer SJEL para menores, que aconteceria

O 1º Vila Soccer SJEL para menores, que aconteceria amanhã (02/03) no Campo da Pedreira foi adiado. Fique de olho nas Redes Sociais da Prefeitura, onde será divulgada a nova data!

Destaque na Imprensa

Instalação dos primeiros semáforos da história do Município segue sendo Destaque na Imprensa.

Dia D do combate à Dengue

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, aderiu ao “Dia D de Mobilização Estadual”, contra a dengue, nesse dia 1º de março.



A estratégia, convocada pelo Centro de Operações Especiais (COE) do Governo do Estado de São Paulo, reforça as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, com ações para conscientizar a população sobre a doença.



As Autoridades Sanitárias, juntamente com as equipes de Estratégia de Saúde da Família de cada uma das Unidades Básicas de Saúde, realizaram atividades de intervenção junto à população, bem como, inspeções aos domicílios e em áreas de risco, assim como, panfletagem nos oito territórios e suas adjacências.



Foram distribuídos materiais da campanha, “A água mais mortal pode estar no seu quintal”, um material didático e comunicativo para distribuição à população.



Estes informes também serão distribuídos para todas as Secretarias Municipais de Rio Grande da Serra, com o intuito de promover difusão de informações a todos os moradores e visitantes da cidade.

Giro da semana

Confira no Giro desta semana, a Ação integrada de combate à Dengue no Município, o chamado ‘Dia D do combate à Dengue’ percorrerá a região central e bairros.

