Índice de alfabetização rende homenagem do Instituto Ayrton Senna a Ribeirão Pires

Com melhor índice de fluência leitora do Grande ABC, Ribeirão Pires receberá homenagem em evento realizado pelo Instituto Ayrton Senna, que ocorre nesta quinta-feira (25), às 8h, no CBB (Centro Brasileiro Britânico), em Pinheiros, na Capital. A Estância é uma das grandes parceiras da entidade e mantém diversas atividades elaboradas pelo Instituto em escolas municipais.

A homenagem acontecerá durante o Evento de Reconhecimento aos Territórios Parceiros e que deverá reunir prefeitos, secretários de Educação e demais autoridades de mais de 870 municípios do Brasil. Também estarão presentes personalidades e autoridades que têm sido parceiras do Instituto nos últimos 30 anos, contribuindo para o sucesso dos seus projetos e alcance em todo o país. Outros dois municípios também serão homenageados.

Em Ribeirão Pires, cerca de 3 mil alunos, além de professores e coordenadores, participam de atividades e demais conteúdos elaborados pelo Instituto Ayrton Senna. No início do ano, a Estância recebeu o troféu Município Destaque na Alfabetização, oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, pelos resultados alcançados na alfabetização da cidade. O índice atingido por Ribeirão Pires foi de 76% na Fluência Leitora, ou seja, quando o estudante já sabe ler e escrever no 2º ano ou com 7 anos de idade.

O reconhecimento de Ribeirão Pires na Educação, principalmente na alfabetização, atravessou fronteiras internacionais. A cidade participou de reportagens que foram veiculadas na Suíça e na Itália. No Brasil, grandes emissoras também repercutiram o alto índice obtido pela Estância. Lembrando que em maio de 2024 fez 30 anos do falecimento de Ayrton Senna.

Pela homenagem, Ribeirão Pires realizará uma apresentação no evento para mostrar seus números e resultados na Educação municipal. O município montou vídeo especial em que ressalta a atuação dos profissionais na obtenção do destaque no ensino.

Serviço – Evento de Reconhecimento aos Territórios Parceiros

Data: 25 de julho de 2024

Horário: 8h às 14h

Local: CBB – Centro Brasileiro Britânico. – R. Ferreira de Araújo, 741 – Pinheiros, São Paulo.