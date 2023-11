Incentivo ao Crédito de Carbono integra pauta da Câmara Municipal de Ribeirão Pires

Nesta quinta-feira (30), a partir das 14h, a Câmara Municipal de Ribeirão Pires realiza a 33ª sessão ordinária, no Plenário Roberto Bottacin Moreira. Ao todo, 10 projetos de lei integram a pauta da última sessão de 2023 e seguem para votação. Entre eles, está o projeto de lei (PL) nº 0105/2023, que estabelece os critérios de incentivo ao crédito de carbono para empresas do município que adotam práticas sustentáveis em seus empreendimentos.

Segundo o PL, de autoria da vereadora Márcia Gomes, da Coletiva de Mulheres, serão beneficiadas as empresas que comprovem a redução de sua emissão de gases do efeito estufa ou a adoção de medidas de compensação de suas emissões por meio da compra de créditos de carbono. A avaliação e os critérios ficarão a cargo da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura da cidade, com apoio do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Crédito de Carbono – O mercado de carbono surgiu a partir da criação da Convenção-Quadro da Organização Nações Unidas (ONU) sobre a Mudança Climática, durante a ECO-92, no Rio de Janeiro. É uma iniciativa internacional que busca combater as emissões de gases de efeito estufa, estimular ações concretas de mitigação do aquecimento global e incentivar ações mais sustentáveis, estimulando a produção de energia limpa e renovável e a preservação de recursos naturais.

Nos últimos anos, o meio ambiente vem ganhando protagonismo e sendo cada vez mais discutido no mundo todo. Com a criação da Agenda 2030 da ONU, que estabelece Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas focadas na conscientização de preservação do planeta e na melhoria da qualidade de vida, a questão ganhou novos patamares.

Segundo a Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), até 2030, as receitas de crédito de carbono podem gerar 100 bilhões de dólares ao Brasil. Estima-se ainda que, até 2050, este mercado movimentará até 300 bilhões de dólares.

De acordo com relatório da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2021, comparado ao ano anterior, o volume de crédito de carbono teve um crescimento de 236%. Até 2030, o Brasil tem potencial para suprir 37,5% da demanda global do mercado voluntário de créditos e até 22% da demanda do mercado regulado pela ONU.

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão Pires é transmitida pelos canais oficiais do legislativo no Facebook e YouTube. Munícipes também podem acompanhar presencialmente no Plenário, localizado na Rua João Domingues de Oliveira, 12 – Centro. A ordem do dia completa está disponível no site www.camararp.sp.gov.br.