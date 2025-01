Incêndio força equipe Alpie a abandonar Mil Milhas

O GP Cidade de São Paulo – Mil Milhas Chevrolet Absoluta não terminou da forma que a equipe Alpie gostaria.

A disputa começou intensa, com o time demonstrando grande evolução e um bom ritmo de prova. O carro, comandado por Emerson Piedade, Marcos Bassetti, Daniel Dias e Luiz Cirino, avançou no pelotão, chegando a liderar dentro da categoria. No entanto, no meio da madrugada, o carro sofreu um acidente enquanto estava sob o comando de Daniel Dias.

Apesar do impacto, o piloto conseguiu seguir na pista. No entanto, o acidente rompeu a mangueira de retorno de combustível, algo que ele desconhecia naquele momento. Poucas voltas depois, o carro acabou pegando fogo, gerando uma situação alarmante.

Daniel Dias saiu ileso, apesar do susto, mas a cena impressionou a todos no Autódromo de Interlagos.

A equipe de segurança agiu rapidamente, mas os danos já eram irreversíveis, forçando a Alpie a abandonar a prova.

“Estávamos muito bem, liderávamos na nossa categoria e ocupávamos o décimo lugar no geral. Infelizmente, sofremos o acidente e, logo depois, o inesperado incêndio no carro em virtude do rompimento da mangueira de retorno de combustível. Agradeço a todos os pilotos, à equipe Alpie e à organização do evento pelo pronto atendimento. Agora, é focar na sequência da temporada, recuperar o carro e nos prepararmos para a próxima edição das Mil Milhas em Interlagos”, destacou Emerson Piedade.

Agora, a Alpie se prepara para a temporada 2025 da Copa Joy Chevrolet, que já conta com calendário definido, três categorias e muita emoção pela frente.

Calendário Copa Joy Chevrolet

A temporada será aberta nos dias 7 e 8 de fevereiro, em Interlagos. Confira o calendário completo:

1ª etapa: 8 de fevereiro – Interlagos

2ª etapa: 8 de março – Interlagos

3ª etapa: 19 de abril – Interlagos

4ª etapa: 17 de maio – Local a definir

5ª etapa: 21 de junho – Interlagos

6ª etapa: 26 de julho – Interlagos

7ª etapa: 15 de novembro – Velocittá

8ª etapa: 20 de dezembro – Interlagos

A quarta etapa ainda não tem local definido, assim como as corridas de Endurance, cujas datas e horários serão divulgados em breve.

*O calendário pode sofrer alterações ao longo da temporada.