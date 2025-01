Bandoleros Racing Drift Festival agita Interlagos

No próximo domingo (2), a partir das 10h, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, haverá a primeira edição 2025 do ‘Bandoleros Racing Drift Festival’. Os apaixonados por velocidade terão a oportunidade no templo do automobilismo de sentir a adrenalina e de estar em um carro de drift por meio das caronas radicais. Além disso, haverá exposição de carros exóticos, personalizados e show de Drift dos pilotos da equipe Bandoleros.

A liberação da pista para os pilotos está programada para às 10h e o público terá acesso liberado 30 minutos antes. Para adquirir ingressos, tanto de pedestre quanto para exposição quanto para a pista, você deverá acessar o site clicando aqui clicando no ícone do WhatsApp ou pelo site do Sympla.

“É uma honra levar o show de drift dos Bandoleros para o Autódromo de Interlagos, o templo do automobilismo brasileiro. Prepare-se para uma experiência diferenciada, cheia de emoção e adrenalina, que vai transformar o dia 2 de fevereiro em um marco para os amantes de velocidade. Convidamos pilotos e público para viverem essa celebração única do drift”, disse Fernando Martinelli, promotor dos Bandoleros Racing.

Serviço

Bandoleros Racing Drift Festival

Data: 2 de fevereiro

Horário: 10h

Local: Autódromo de Interlagos

Endereço: Avenida Jacinto Júlio, nº 311 – Portão 9

Site do evento: Clique aqui.