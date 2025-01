Incêndio atinge mercado no centro de São Paulo

Um incêndio atingiu um prédio comercial na rua Oscar Cintra Gordinho, na baixada do Glicério, região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (24).

O fogo começou por volta das 5h em um pequeno mercado.

As chamas ficaram intensas e causaram muita fumaça na região. Com o fogo, o telhado do imóvel colapsou.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local.

Apartamentos vizinhos ao mercado tiveram de ser evacuados em razão da fumaça e do risco das labaredas se alastrarem.

A rua foi interditada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para facilitar o trabalho das equipes.

O fogo foi controlado por volta das 6h30 e, segundo os bombeiros, não há registro de pessoas feridas. As equipes trabalham no rescaldo. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio.