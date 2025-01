Bombeiros combatem novo incêndio no Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio

Na manhã desta terça-feira (14), as equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram mobilizadas para controlar um novo incêndio no Camelódromo da Uruguaiana, localizado no centro da cidade. O incidente ocorre apenas dois dias após um fogo devastador que destruiu cerca de 96 boxes do local.

O alerta foi acionado por seguranças que realizavam rondas na área, quando perceberam que um dos boxes afetados pelo incêndio anterior havia recomeçado a queimar. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros, evitando maiores danos.

Desde o incêndio de domingo, que causou severos estragos e deixou o espaço interditado indefinidamente, os comerciantes locais têm expressado preocupação com a situação. Acredita-se que o sinistro inicial tenha sido provocado por um curto-circuito em um poste de energia elétrica.

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o início das demolições dos boxes danificados nesta terça-feira. O processo deve levar alguns dias e envolverá a limpeza completa da área antes de sua liberação para futuras intervenções.

Desde o incêndio, todo o complexo permanece sem energia elétrica. Comerciantes relatam que na sexta-feira (10), começaram a notar fumaça saindo do chão. Eles acionaram a concessionária Light, que enviou um funcionário ao local, mas este acabou se retirando sem resolver a situação. Desde então, o fornecimento de energia foi cortado até o dia do incêndio.

Vale ressaltar que em 2018, uma inspeção realizada por peritos do Ministério Público do Rio (MPRJ) já havia identificado problemas estruturais no Camelódromo, incluindo falhas nas instalações elétricas e na sustentação da cobertura. O MPRJ solicitou à Justiça a interdição do comércio para permitir as reformas necessárias recomendadas pelo Corpo de Bombeiros; no entanto, esses pedidos foram negados.

Uma investigação está em andamento pela Polícia Civil para apurar as causas do incêndio e possíveis responsabilidades. Enquanto isso, os comerciantes e frequentadores aguardam ansiosamente por soluções e garantias de segurança para o futuro do Camelódromo da Uruguaiana.