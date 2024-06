Imprerp tem contas aprovadas pelo TCE pelo segundo ano consecutivo

O TCE-SP (Tribunal de Conta do Estado de São Paulo) aprovou as contas do Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires) pelo segundo ano consecutivo. A decisão da corte foi publicada no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira (20).

As contas que foram apreciadas pelo TCE e aprovadas são as do exercício do ano de 2022, ou seja, o segundo ano da atual gestão. A diretoria tem trabalhado para equilibrar os números da instituição e buscar mais transparência nas ações envolvendo o Imprerp.

O superintendente da autarquia, o advogado Clayton Soares dos Santos, agradeceu o Executivo de Ribeirão Pires, e o empenho e compromisso de todos os servidores e integrantes do comitê de investimentos e demais agentes envolvidos.

“Agradecemos ao compromisso do Executivo com a previdência municipal e parabenizamos todos os servidores, todos os conselheiros, do Fiscal e do Administrativo, todos os membros do comitê e a diretoria, pelo excelente trabalho”, declarou Santos.

A atual gestão do Imprerp vem, desde o ano passado, atuando para obter certificados que prezam pelas boas práticas de gestão interna. Foi dessa forma que a autarquia aderiu ao programa Pró-Gestão, que institui certificação e que traz espécie de selo de qualidade à instituição.

O superintendente ainda elaborou censo previdenciário, com a intenção de levantar e atualizar os dados da autarquia, dando mais transparência às ações do Imprerp. A etapa também serviu para cumprir lei federal 10.887/2004.

O Imprerp, hoje, reúne 2.323 contribuintes, 697 aposentados e 142 pensionistas. A entidade foi criada em 2002 para assegurar os direitos previdenciários dos servidores dos poderes Executivo e Legislativo municipais e seus dependentes, atuando com gestão participativa por meio de conselhos.