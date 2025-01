Imóveis: São Paulo registra alta de 6,56% no preço do metro quadrado em 2024

O preço médio do metro quadrado para a venda de imóveis residenciais na cidade de São Paulo alcançou R$ 11.374,00, conforme apurado pela pesquisa realizada pelo Índice FipeZAP, que monitora valores a partir de anúncios publicados na internet.

A análise revelou um aumento significativo de 6,56% nos preços durante o ano de 2024, sendo essa a maior alta desde 2014, quando os valores cresceram 7,33%. O índice foi divulgado nesta terça-feira (7) e mostra que o crescimento superou a inflação estimada para o ano, que é de 4,64%, calculada com base no IPCA acumulado até novembro e no IPCA-15 de dezembro. Dessa forma, a valorização real dos imóveis, descontando-se a inflação, foi de 1,92%.

No ano anterior, a variação havia sido menor, com um aumento de apenas 4,69%.

Com relação ao preço do metro quadrado, São Paulo ocupa o terceiro lugar entre as capitais brasileiras analisadas. O valor médio registrado coloca a capital paulista atrás apenas de Vitória (R$ 12.287) e Florianópolis (R$ 11.766). Abaixo está uma lista que ilustra os preços médios em diversas capitais:

Vitória: R$ 12.287

Florianópolis: R$ 11.766

São Paulo: R$ 11.374

Curitiba: R$ 10.703

Rio de Janeiro: R$ 10.289

Belo Horizonte: R$ 9.365

Brasília: R$ 9.325

Maceió: R$ 9.173

Recife: R$ 8.089

Fortaleza: R$ 8.031

Goiânia: R$ 7.929

São Luís: R$ 7.440

Belém: R$ 7.405

Porto Alegre: R$ 7.111

Manaus: R$ 7.061

João Pessoa: R$ 6.890

Salvador: R$ 6.766

Cuiabá: R$ 6.099

Campo Grande: R$ 5.769

Teresina: R$ 5.628

Natal: R$ 5.613

Aracaju: R$ 5.163

A média nacional entre as 56 cidades monitoradas pelo FipeZAP é de R$ 9.366, refletindo um cenário em que viver na capital paulista se torna cada vez mais difícil, tanto para compra quanto para locação de imóveis.

No âmbito nacional, os dados de 2024 apontaram um aumento médio nos preços de imóveis de 7,73%, a maior elevação desde 2013, quando houve um incremento de 13,74%. Segundo Paula Reis, economista do DataZAP, essa tendência ascendente está atrelada ao desempenho positivo da economia brasileira, que superou expectativas e foi impulsionada por um mercado de trabalho robusto.

“As condições macroeconômicas favoreceram o setor imobiliário ao expandir a concessão de crédito para os segmentos popular e médio padrão“, explicou Reis.

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,1% no trimestre encerrado em novembro, representando o menor índice desde o início da série histórica em 2012, conforme revelado pela última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). O Produto Interno Bruto (PIB) também superou as projeções iniciais do mercado; enquanto esperava-se uma alta em torno de 1,7% no início do ano, agora a expectativa gira em torno de um crescimento de aproximadamente 3,5%, com resultados oficiais programados para divulgação em março.

A pesquisa indica que mais brasileiros estão optando por residências alugadas; no entanto, apenas uma cidade dentre as monitoradas apresentou queda nos preços este ano: Santa Maria (RS), com uma diminuição de 1,5%. Entre as capitais avaliadas, as maiores altas foram observadas em Curitiba (18%), Salvador (16,38%), João Pessoa (15,54%) e Aracaju (13,79%). Com isso, Curitiba se destacou como líder nesse ranking.