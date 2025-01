Estudo revela alta de 7,73% nos preços de imóveis em 2024

Um novo estudo realizado pelo FipeZAP, que abrange os preços médios de imóveis em 56 cidades brasileiras, revelou um aumento considerável nos valores de compra de residências. Os dados, divulgados nesta terça-feira (7), indicam que, em média, os preços dos imóveis residenciais subiram 7,73% em 2024, marcando a maior elevação anual desde 2013, quando os preços cresceram 13,74%.

Esse incremento nos valores supera a inflação projetada para o consumidor em 2024, que foi estimada em 4,64% com base no IPCA acumulado até novembro e nas previsões do IPCA-15 para dezembro. Ao descontar a inflação, a variação real nos preços dos imóveis é de 3,09%, conforme apurado pelo índice.

A economista Paula Reis, representante do DataZAP, atribui essa alta ao desempenho positivo da economia brasileira. Segundo ela, o crescimento econômico acima das expectativas e um mercado de trabalho robusto contribuíram significativamente para o setor imobiliário. “As condições macroeconômicas tiveram um impacto favorável sobre o mercado imobiliário ao facilitar a concessão de crédito tanto para segmentos populares quanto para a classe média”, afirma.

A taxa de desemprego no Brasil atingiu 6,1% no trimestre encerrado em novembro, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Este é o menor índice registrado desde o início da série histórica em 2012. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro também apresentou resultados superiores às expectativas do mercado. A previsão inicial para o crescimento era de cerca de 1,7%, mas agora as projeções apontam para um aumento próximo a 3,5%.

O levantamento do FipeZAP mostra que entre as capitais brasileiras monitoradas, apenas uma cidade registrou uma diminuição nos preços: Santa Maria (RS), com uma queda de 1,5%. As capitais que se destacaram com os maiores aumentos foram Curitiba (18%), Salvador (16,38%), João Pessoa (15,54%) e Aracaju (13,79%), sendo Curitiba a líder do ranking geral.

Com relação aos preços médios de venda dos imóveis residenciais nas 56 cidades analisadas, estes alcançaram R$ 9.366 por metro quadrado em dezembro. Isso significa que um apartamento de 50 metros quadrados teria um custo médio aproximado de R$ 468,3 mil. Os imóveis com um dormitório apresentaram um preço médio superior ao dos apartamentos de dois dormitórios: R$ 11.130/m² contra R$ 8.387/m².

A cidade mais cara identificada no estudo foi Balneário Camboriú (SC), onde o metro quadrado custa em média R$ 13.911; isso implica que uma residência de 50 metros quadrados chega a quase R$ 700 mil. Entre as capitais avaliadas pelo índice FipeZAP, Vitória (ES) se destaca como a mais cara com R$ 12.287/m², seguida por Florianópolis (R$ 11.766/m²) e São Paulo (R$ 11.374/m²). Por outro lado, Betim (MG) foi identificada como a cidade com o metro quadrado mais acessível, custando em média R$ 4.280.

A seguir estão os preços médios por metro quadrado das capitais brasileiras conforme os dados coletados:

Vitória: R$ 12.287

Florianópolis: R$ 11.766

São Paulo: R$ 11.374

Curitiba: R$ 10.703

Rio de Janeiro: R$ 10.289

Belo Horizonte: R$ 9.365

Brasília: R$ 9.325

Maceió: R$ 9.173

Recife: R$ 8.089

Fortaleza: R$ 8.031

Goiânia: R$ 7.929

São Luís: R$ 7.440

Belém: R$ 7.405

Porto Alegre: R$ 7.111

Manaus: R$ 7.061

João Pessoa: R$ 6.890

Salvador: R$ 6.766

Cuiabá: R$ 6.099

Campo Grande: R$ 5.769

Teresina: R$ 5.628

Natal: R$ 5.613

Aracaju: R$ 5.163

O preço médio entre as cidades monitoradas pelo FipeZAP é de R$ 9.366 por metro quadrado.