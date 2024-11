Imóveis de Paranapiacaba inspiram alunos da Etec Júlio de Mesquita, em Santo André

Foram realizadas na última quarta-feira (27) as apresentações dos trabalhos de conclusão dos alunos dos cursos de Design de Interiores e Edificações da Etec (Escola Técnica Estadual) Júlio de Mesquita, em Santo André, com base em quatro imóveis de Paranapiacaba.

Durante todo o ano os estudantes do 3º ano se debruçaram em ideias de restauração para os imóveis da Vila sob supervisão geral da relações institucionais da Etec, Suely Magini; do arquiteto e diretor de Paranapiacaba e Parque Andreense da Prefeitura de Santo André, Carlos Eduardo Palazzi, e de professores e coordenadores da instituição.

Os detalhes finais do estudo foram exibidos em vídeo no auditório Professor Sebastião O. Campos, nas dependências da escola técnica.

O primeiro grupo a se apresentar – formado por Clara Vieira, Dauanny Alves, Gabriela Miranda, João Veras, Isabela Toninato, Lara Cantarini e Marisa Prado, do curso de Edificações – mostrou como seria o Cine Véu de Noiva com duas salas de projeção na edificação da Rua Rodrigues Alves, 470, na parte Baixa.

Na sequência, a estudante Lídia Carvalho, do curso de Design de Interiores, destacou o trabalho individual na montagem de um empreendimento denominado Castanho, uma casa de biocosméticos para a pele corporal com produtos ativos das espécies da mata atlântica, sediada na Avenida Manoel Ferraz de Campos Salles, 458 e 459.

A terceira apresentação foi do curso de Edificações, com Camilly Vitória, Karine Gama, Luiz Otávio, Giovanna Pierobon, João Felipe e Marcos Reis. A equipe optou pela revitalização do Galpão dos Solteiros, na avenida Schnoor, 404. Pelo projeto, no local funcionaria o Railway Hostel.

Por fim, outra aluna do curso de Design de Interiores, Maria Eduarda Pinheiro, exibiu o Gelato, projeto idealizado para os imóveis da Avenida Campos Salles, 459 e 460. O empreendimento é voltado para a produção de sorvetes italianos e sobremesas inglesas feitas à base de leite e creme de leite frescos, sem aditivos químicos.

Os trabalhos de conclusão dos cursos (TCCs) fazem parte da parceria entre a Etec Júlio de Mesquita e as secretarias de Meio Ambiente e de Desenvolvimento e Geração de Emprego pelo terceiro ano consecutivo. Todos os projetos de arquitetura serão encaminhados para a Prefeitura de Santo André.