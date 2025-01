Huawei Foca em Chips Ascend para Competir com Nvidia no Mercado Chinês de IA

A Huawei está intensificando suas estratégias para conquistar uma fatia maior do mercado chinês de chips de inteligência artificial (IA), um setor que atualmente é dominado pela Nvidia. A companhia chinesa está incentivando as empresas locais a adotarem seus processadores Ascend, especialmente para operações de inferência, um segmento que envolve a execução de modelos de linguagem já treinados.

Atualmente, muitas das grandes empresas de IA na China dependem das unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para o treinamento de modelos complexos. Contudo, a Huawei optou por não competir diretamente nesse aspecto, posicionando seus chips Ascend como a alternativa ideal para tarefas de inferência, que se tornam cada vez mais relevantes à medida que as aplicações de IA, como chatbots, se expandem.

Conforme relatado pelo Financial Times, a empresa acredita que a demanda por inferência irá crescer substancialmente no futuro. Georgios Zacharopoulos, pesquisador sênior de IA da Huawei, ressalta que enquanto o treinamento é essencial, ele ocorre em menor frequência. “A inferência atenderá um número maior de clientes”, afirma Zacharopoulos.

Além disso, a Huawei está adotando uma abordagem menos complexa tecnicamente ao adaptar modelos de IA previamente treinados em GPUs da Nvidia para serem executados em seus chips. Para facilitar essa transição, a empresa está desenvolvendo ferramentas que garantem compatibilidade entre os sistemas distintos das duas marcas.

A forte ascensão da Huawei no setor é apoiada pelo governo chinês, que tem incentivado as empresas locais a aumentar sua aquisição dos chips da fabricante nacional e reduzir sua dependência das soluções oferecidas pela Nvidia. Fontes próximas à Nvidia afirmam que a Huawei é vista como a principal concorrente da empresa americana no mercado chinês.

Os recentes controles de exportação impostos pelos Estados Unidos têm dificultado o acesso da China a tecnologias avançadas, limitando a disponibilidade de GPUs essenciais. Entretanto, mesmo com essas restrições, chips menos potentes da Nvidia ainda são procurados devido ao seu desempenho superior em comparação com alternativas locais.

Pesquisadores e analistas destacam que os chips Ascend ainda enfrentam desafios técnicos significativos, especialmente na capacidade de operar eficientemente em grandes clusters durante o treinamento de modelos complexos. Lin Qingyuan, analista da Bernstein, observa que embora os chips tenham bom desempenho individualmente, existem limitações na conectividade entre eles.

Outro obstáculo para a Huawei é convencer os desenvolvedores a fazer a transição do software Cuda da Nvidia, conhecido por sua eficácia e facilidade de uso. Entretanto, o novo modelo 910C promete endereçar algumas dessas questões.

De acordo com estimativas da SemiAnalysis, no último ano a Nvidia gerou US$ 12 bilhões em vendas na China e entregou cerca de 1 milhão de chips H20 no país — um número que representa o dobro das vendas dos chips Ascend da Huawei. Contudo, esse gap está se reduzindo rapidamente à medida que a Huawei aumenta sua capacidade produtiva.

Entretanto, especialistas indicam que a escassez de chips Ascend continua sendo um desafio significativo. Informações obtidas pelo Financial Times revelam que potenciais clientes têm enfrentado dificuldades para adquirir os produtos devido à baixa disponibilidade.

Ainda assim, o foco da Huawei nas operações de inferência reflete uma estratégia distinta dentro do panorama do mercado chinês de IA. Essa abordagem contrasta com o apelo por clusters massivos de GPUs avançadas promovido por empresas como Meta e OpenAI nos Estados Unidos.

Recentemente, a startup DeepSeek lançou um novo modelo chamado V3, notável por seus baixos custos operacionais em treinamento e inferência. Utilizando métodos inovadores como “mistura de especialistas”, a empresa acelera o processo ao ativar apenas partes específicas do modelo durante a inferência.

A DeepSeek também anunciou com sucesso adaptações do modelo V3 para os chips Ascend da Huawei, reforçando o suporte técnico aos desenvolvedores. Essas iniciativas evidenciam o comprometimento contínuo da Huawei em se estabelecer como um competidor relevante no cenário competitivo da inteligência artificial na China.