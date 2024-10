Huawei traz para o Brasil seus novos produtos inovadores, lançamentos aguardados de 2024

Pela primeira vez no Brasil, a Huawei lança todos os modelos de seus smartwatches em um evento na Sala São Paulo, no dia 14 de outubro. O evento mostrou as grandes inovações da Huawei e apresentou a história dos 26 anos da marca no Brasil, demonstrando sua expertise em tecnologia e telecomunicações.

Entre os destaques está o HUAWEI WATCH GT 5 Pro, com monitoramento de mergulho¹, golfe, saúde² e outros recursos avançados.

Além do GT 5 Pro, a Huawei também lança no Brasil o HUAWEI WATCH GT 5, ambos já disponíveis em pré-venda. A empresa lança ainda o WATCH Ultimate e WATCH D2, que estarão disponíveis no mercado brasileiro até o final do ano. Esses dispositivos combinam tecnologia de ponta com design sofisticado, proporcionando uma experiência de bem-estar e conectividade.

Equipados com o sistema HUAWEI TruSense², o GT 5 e GT 5 Pro aprimoram o monitoramento de saúde, fitness e bem-estar emocional. A bateria tem duração de até 14 dias³ no modelo de 46 mm, junto com funcionalidades para atletas e aventureiros, como monitoramento de golfe, mergulho¹ e um sistema de navegação para trilhas, que tornam esses relógios ideais para os mais exigentes.

O HUAWEI WATCH GT 5 Pro, nas versões 46 mm e 42 mm, se destaca pela construção premium, com caixa de liga de titânio de grau aeroespacial e cerâmica nanocristalina, oferecendo resistência excepcional e alto padrão de engenharia. HUAWEI WATCH GT 5 e o GT5 PRO já estão em pré-venda, com preço promocional por tempo limitado.

Já o HUAWEI WATCH Ultimate, com moldura em duas cores, traz um design sofisticado e foco em atividades físicas e luxo, atraindo entusiastas de vestíveis especializados.

Outro destaque é o HUAWEI WATCH D2, que inova no monitoramento de saúde², podendo ser o primeiro smartwatch do mundo a oferecer monitoramento dinâmico da pressão arterial. Integrado ao sistema TruSense, ele eleva os padrões de cuidado com o bem-estar dos usuários.

Esta é a primeira vez que todos os smartwatches lançados globalmente pela marca serão disponibilizados no Brasil, reforçando a relevância do país nos negócios da empresa.

Além da nova geração de vestíveis, a multinacional lança o HUAWEI WiFi BE3, um roteador que utiliza a tecnologia Wi-Fi 7, oferecendo velocidades de até 3600 Mbps, ideal para streaming em 4K, jogos online e downloads pesados. O roteador é projetado para cobrir uma área ampla e manter boa velocidade, mesmo quando o sinal precisa passar por paredes, além de ser fácil de configurar e controlar pelo app Huawei AI Life, que ajuda a monitorar a rede e solucionar problemas rapidamente.

Disponibilidade

O HUAWEI WATCH GT 5 já está disponível para compra em uma promoção especial de lançamento com preços a partir de R$1.499,00, enquanto o GT 5 Pro está a partir R$ 1.999, nos revendedores oficiais Amazon, Mercado Livre e Shopee4 desde hoje.



Confira os modelos disponíveis para compra:

O HUAWEI WATCH Ultimate, o WATCH D2 e o roteador HUAWEI WiFi BE3 estarão disponíveis em novembro. O HUAWEI WATCH D2 custará a partir de R$ 2.799, com previsão de início das vendas no final de novembro, nos canais Amazon, Mercado Livre e Shopee. Já o HUAWEI WATCH Ultimate estará disponível a partir de R$ 4.499, com início das vendas no começo de novembro, também nos canais Amazon, Mercado Livre e Shopee.



Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados ​​por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.