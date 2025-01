Nvidia Lança Supercomputador com Inteligência Artificial durante a CES 2025

A Nvidia anunciou, durante a CES 2025, um supercomputador pessoal com capacidades avançadas de inteligência artificial (IA), permitindo que projetos de IA sejam desenvolvidos diretamente em sistemas de desktop. Essa inovação possibilita aos usuários implementar seus modelos em uma infraestrutura de nuvem acelerada ou em data centers.

O evento, que está acontecendo em Las Vegas, EUA, até o dia 10 de janeiro, foi o palco escolhido para a revelação do chamado Project DIGITS. O dispositivo está programado para ser comercializado a partir de maio deste ano, com um preço inicial de US$ 3.000, equivalente a aproximadamente R$ 18.306, considerando a cotação atual.

Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, destacou a relevância da IA em diversos setores ao afirmar: “A IA será a corrente principal em todas as aplicações para todos os setores. Com o Project DIGITS, o Grace Blackwell Superchip chega a milhões de desenvolvedores. Colocar um supercomputador de IA nas mesas de cada cientista de dados, pesquisador de IA e estudante os capacita a se envolver e moldar a era da IA.”

Entre as expectativas em torno do menor supercomputador de IA do mundo, o comunicado enfatiza que os usuários terão acesso a uma vasta biblioteca de softwares da Nvidia voltados para experimentação e prototipagem. Isso inclui kits de desenvolvimento de software, ferramentas de orquestração e frameworks variados.