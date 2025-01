CES 2025 Destaca Inovações Tecnológicas e Desafios da Inteligência Artificial

A CES (Consumer Electronics Show) 2025, considerada a maior feira de tecnologia do mundo, ocorreu em Las Vegas e trouxe à tona uma variedade de inovações, incluindo robôs domésticos, novos modelos de óculos de realidade virtual e um foco acentuado na inteligência artificial, que não ficou isenta de críticas.

O evento, que se estendeu por quatro dias e encerrou-se na sexta-feira (10), contou com a participação de 4.500 empresas e a realização de 300 palestras, reunindo um total de 1.100 especialistas do setor. A programação incluiu desde lançamentos de jogos eletrônicos até a apresentação dos primeiros robôs assistentes para o lar da LG e Samsung, além da introdução dos chamados “carros-computadores” da Honda, uma nova linha de veículos que integra softwares como elemento central de operação.

A Nvidia, representada pelo CEO Jensen Huang na abertura da feira, destacou-se como a principal protagonista do evento, conforme análise de especialistas internacionais. A empresa apresentou uma nova linha de placas gráficas para computadores pessoais e um supercomputador compacto voltado para programadores. Além disso, sua tecnologia foi frequentemente mencionada pelos expositores, dada sua importância para o avanço da inteligência artificial.

Durante sua apresentação, Huang revelou uma nova inteligência artificial chamada Cosmos, capaz de gerar simulações a partir de imagens e vídeos utilizados para treinar robôs e veículos autônomos. Segundo ele, o custo associado ao registro de pessoas realizando tarefas virtuais é um dos principais obstáculos para o progresso na automação.

“Os dados são essenciais para ensinar os robôs a se moverem com maestria”, enfatizou o executivo em sua fala inaugural na noite de segunda-feira (5).

A implementação de inteligência artificial em diversos dispositivos também gerou controvérsia. As mais recentes gerações de televisores da LG e Samsung agora vêm equipadas com assistentes virtuais baseados em tecnologia da Microsoft. O Google seguiu a mesma linha ao integrar o Gemini em suas TVs; no entanto, testadores relataram que as promessas de interatividade não foram cumpridas.

Confira a seguir dez inovações notáveis apresentadas na feira:

1. Robô Aspirador Multifuncional

O K20 Plus Pro, da Switchbot, destacou-se entre os robôs apresentados pela Samsung e LG. Com funcionalidades que incluem limpeza autônoma da casa, transporte de alimentos em um frigobar embutido e purificação do ar, o dispositivo ainda conta com uma câmera rotacional para segurança. O robô opera com comandos dados através de assistentes virtuais como Siri e Alexa. O preço ainda não foi divulgado.

2. Óculos de Realidade Virtual com Exibição Direta

A CES 2025 viu o lançamento dos primeiros óculos que projetam imagens diretamente nas lentes. O Rokid Glasses foi amplamente elogiado por seu design leve e pela capacidade de permitir um enquadramento preciso nas fotos tiradas com os óculos inteligentes. A Rokid ainda não anunciou o valor comercial do produto.

3. Carros Elétricos da Honda

A Honda apresentou dois protótipos futuristas: o Honda 0 Saloon e o Honda 0 SUV. Esses veículos elétricos representam a visão de um carro controlado por software, uma ideia discutida na indústria automotiva desde a década passada. Ambos os modelos prometem atualizações contínuas via software e recarga rápida em menos de 15 minutos.

4. Carregador Rápido para Celulares

O Swippitt é um carregador inovador que promete recarregar a bateria do celular em apenas dois segundos. Com um suporte específico e uma capa com bateria externa, este dispositivo está projetado para facilitar a vida dos usuários que enfrentam problemas com baterias fracas.

5. Aspirador Robótico Avançado

O Saros z70 da Roborock é um aspirador equipado com braços mecânicos capazes de recolher objetos deixados pelo chão. O sensor do dispositivo reconhece automaticamente itens indesejados e ativa seu braço articulado para removê-los.

6. Minilaboratório Dermatológico da L’Oréal

A L’Oréal apresentou um minilaboratório que utiliza fotos da pele juntamente com amostras para diagnosticar condições cutâneas rapidamente. O dispositivo fornece informações sobre a idade biológica da pele e sugestões sobre cuidados específicos.

7. Robô Interativo Mirumi

A Yukai Engineering lançou o Mirumi, uma preguiça robótica que interage com o usuário como se fosse um animal de estimação. Este robô é projetado para promover uma experiência lúdica e afetuosa.

8. Colher Elétrica para Redução do Sal

A Electric Salt Spoon é uma colher equipada com circuitos eletrônicos que cria uma sensação gustativa salgado sem adição real de sal, oferecendo uma alternativa saudável para aqueles que buscam controlar a ingestão de sódio.

9. Fones de Ouvido Ozlo Sleepbuds

A Bose apresentou fones projetados especialmente para melhorar a qualidade do sono através do cancelamento ativo de ruído e sons brancos. Embora a funcionalidade completa ainda esteja em desenvolvimento, esses fones prometem ser uma solução inovadora para insônia.

Com essas inovações apresentadas na CES 2025, fica claro que o futuro da tecnologia continua evoluindo rapidamente, impulsionado por novas ideias e desafios no campo da inteligência artificial.