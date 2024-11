Kim Kardashian sensualiza com seu robô da Tesla, avaliado em R$ 170 mil

Na era da tecnologia avançada, a integração de robôs no cotidiano humano vem ganhando destaque, e Kim Kardashian está na vanguarda dessa tendência. Recentemente, a influente socialite adquiriu um Optimus, o robô doméstico da Tesla que ainda não foi disponibilizado ao público em geral. Com um investimento de US$ 30 mil, cerca de R$ 170 mil, Kim parece ter abraçado as potencialidades oferecidas pelo autômato.

O Optimus, apresentado por Elon Musk em uma conferência da Tesla, é promovido como um assistente doméstico multifuncional. Segundo Musk, o robô tem capacidades que vão desde ser professor até cuidar de animais de estimação e realizar tarefas como cortar grama e fazer compras. Essa promessa de versatilidade e auxílio no lar desperta interesse, especialmente em um mundo onde o tempo é cada vez mais precioso.

Kim Kardashian, entusiasmada com seu novo ajudante, compartilhou momentos curiosos com seus seguidores nas redes sociais. Nos stories do Instagram, a empresária interagiu com o robô de maneira lúdica, pedindo para ele fazer gestos carinhosos e conversando como se fosse uma criança. Este comportamento destaca uma faceta interessante: a humanização dos robôs e sua crescente aceitação como membros das famílias modernas.

A compra do Optimus por Kim Kardashian levanta questões sobre o futuro da automação residencial e a relação entre humanos e máquinas. À medida que a tecnologia continua a evoluir, será interessante observar como esses dispositivos impactarão nossa vida cotidiana. Se bem integrados, robôs como o Optimus têm o potencial de transformar a dinâmica doméstica, oferecendo soluções práticas e inovadoras para as demandas do dia a dia.