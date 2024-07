Após contestações do Consórcio Sener Setepla – Egis – Setec e do Consórcio MNEPI Linha 20, o Metrô de São Paulo anunciou a suspensão do processo de licitação para elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa.

O Consórcio Sener Setepla – Egis – Setec, pede a desclassificação do vencedor da licitação, alegando o descumprimento de cláusulas que destacavam preços impraticáveis em sua proposta.

Em contrapartida, o Consórcio MNEPI Linha 20, composto pelas empresas Maubertec, Nova Engevix, Pólux e Intertechne, que a propósito foi o vencedor da licitação, contestou parâmetros técnicos, solicitando a revisão e aumento de sua nota, bem como a redução das notas e desqualificação das propostas concorrentes.

Com a suspensão do processo, o Metrô postergará alguns prazos, pois será necessário analisar os documentos e contestações para então decidir se os recursos serão acatados, ou não.

Divulgação

O projeto básico da Linha 20-Rosa será um passo extremamente importante, pois detalhará e quantificará tudo que for necessário para a implantação da linha e, a partir disso, preparar o edital de concessão.

Linha 20-Rosa

Com um investimento estimado em cerca de 40 bilhões, a futura Linha 20-Rosa do Metrô de São Paulo poderá ser entregue até 2035.

Presumindo uma demanda diária de aproximadamente 1,3 milhão de passageiros, o projeto, que contemplará 24 estações e dois pátios de manutenção, irá interligar o bairro da Lapa, Zona Oeste da capital, ao Grande ABC.

Estão previstos cerca de 33 km de extensão para uma frota de 50 trens que realizarão conexões entre o Metrô, CPTM e terminais rodoviários.