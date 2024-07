Em que fase está o projeto da Linha 20-Rosa?

Com a perspectiva de atender diariamente mais de 1 milhão de passageiros, o projeto da futura Linha 20-Rosa do Metrô de São Paulo promete ser um dos mais audaciosos de todo o transporte metropolitano paulista.

Estão previstas 24 estações que irão interligar o bairro da Lapa, Zona Oeste da capital, ao Grande ABC. A Linha 20-Rosa contará ainda com conexões entre o metrô, CPTM e terminais rodoviários.

Fonte: Metrô de São Paulo

Tamanha grandiosidade tem um preço, atualmente estimado em cerca de 40 bilhões, já que, de acordo com avaliações, cada quilômetro de túnel escavado sairá por cerca de R$ 1,5 bilhão.

Nem tudo são gastos, em uma audiência pública realizada na cidade de São Bernardo do Campo, em fevereiro deste ano, representantes do Metrô declararam que a Linha 20 – Rosa deve gerar anualmente uma receita econômica de cerca de R$ 3,5 milhões.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem tratado projetos de mobilidade como carro-chefe de sua gestão, já mencionou o desejo que a construção da Linha 20 – Rosa seja iniciada pela região do ABC. “Queremos começar pela região [ABC], mas é preciso construir um pátio de manobras e manutenção. Estudos estão em andamento”, afirmou.

Em abril, quatro consórcios entregaram propostas técnicas e comerciais para o projeto básico da Linha 20-Rosa do Metrô, sendo eles: Consórcio L20 Projetista, Consórcio MNEPI Linha 20, Consórcio Sener Setepla – Egis – Setec e Consórcio CAS L20 — Civil — Arquitetura. Com a proposta de R$ 138 milhões na soma dos dois lotes, uma sessão pública realizada no dia 10 de junho, definiu como vencedor o consórcio MNEPI Linha 20, composto pelas empresas Maubertec, Nova Engevix, Pólux e Intertechne.

Confira as pontuações e valores de cada consórcio:

Reprodução/Notas técnicas dos consórcios

A expectativa é de que o contrato seja assinado ainda neste semestre e os trabalhos iniciados 30 dias depois da emissão da ordem de serviço. O MNEPI Linha 20 terá o prazo de 20 meses para conclusão do projeto básico. Este é um passo extremamente importante, pois irá detalhar e quantificar tudo que será necessário para a implantação da linha e, a partir disso, preparar o edital de concessão.

Os próximos passos têm relação com o leilão de concessão do projeto. Os estudos dessa etapa estão sendo realizado pela International Finance Corporation (IFC) do Banco Mundial. A previsão é de que o leilão aconteça em 2025 e o contrato de concessão seja assinado em 2026.