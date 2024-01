Metrô lança licitação de projeto básico para a Linha 20-Rosa

Mais um passo importante foi dado, rumo a realização do projeto que promete trazer o metrô para o ABC Paulista. O Metrô de São Paulo, abriu no final de dezembro, uma licitação para definir qual será a empresa responsável por elaborar o projeto básico da Linha 20-Rosa.

No projeto básico, devem constar todos os elementos necessários e suficientes para a execução da obra. É uma fase extremamente importante que compreende diversos estudos de engenharia e arquitetura.

A Linha 20-Rosa irá interligar Santa Marina, na região da Lapa, à cidade de Santo André, no ABC. Em se tratando da licitação, o contrato prevê uma divisão em dois lotes, sendo o primeiro entre Santa Marina e a estação Abraão de Morais, e o segundo até Santo André.

A licitação tem a sessão de entrega de proposta marcada para 7 de março de 2024, já o prazo para a execução dos estudos será de até 24 meses. As empresas interessadas deverão entregar separadamente, e na mesma data, as propostas técnica e comercial, vencendo aquela que apresentar o menor preço, conforme estabelecido no edital.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já havia evidenciado seu desejo em tornar a Linha 20-Rosa uma realidade, fez recentemente um aceno material ao projeto, reservando a ele R$ 70,2 milhões no orçamento estadual de 2024. A verba foi incluída na Lei Orçamentária Anual e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “A gente tem que tirar o Metrô da cidade de São Paulo. Fazer com que chegue em Cotia, fazer com que chegue no ABC. A ligação da Lapa para São Bernardo do Campo vai ser uma prioridade”, afirmou o governador.