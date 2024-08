Hospital São Luiz promove ações de incentivo ao aleitamento materno no Shopping ABC

Estamos no Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Para marcar essa campanha mundial, o Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul, junto com outras unidades da Rede D’Or na região do Grande ABC, realizará uma ação especial no Shopping ABC no dia 15 de agosto, Dia da Gestante.

A ação contará com um stand no piso térreo do shopping, onde profissionais de saúde oferecerão orientações sobre amamentação e cuidados com o bebê. Além disso, serão distribuídos materiais informativos, e os visitantes poderão participar de sorteios de brindes e tirar fotos para recordação.

O aleitamento materno traz inúmeros benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe. Segundo a pediatra e neonatologista do São Luiz São Caetano, Lourdes Melo Abreu, o leite materno não só acelera o crescimento do recém-nascido, como também o protege contra diversas doenças, como diarreia, bronquite, alergias e obesidade. “Além disso, a amamentação fortalece a musculatura facial e contribui para a calcificação dos dentes, ajudando no desenvolvimento da fala”, complementa.

Para as mães, os benefícios também são significativos. “A amamentação libera hormônios como a prolactina e a ocitocina, que promovem uma sensação de paz e um forte vínculo emocional entre mãe e filho. A prática também ajuda a prevenir hemorragias pós-parto, promove a involução uterina e reduz, de acordo com estudos, o risco de câncer de mama e ovário”, destaca Lourdes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno poderia salvar cerca de 820 mil vidas por ano em todo o mundo. No Brasil, embora a taxa de aleitamento exclusivo até os seis meses tenha aumentado nos últimos anos, ainda está abaixo da meta global de 70%, com apenas 45,8% das crianças recebendo amamentação exclusiva até essa idade.

A neonatologista aproveita o momento de conscientização para destacar a importância da amamentação em livre demanda. “É importante entender que o bebê é quem dita o ritmo da fome, que deve ser sanada sem limite de tempo. O aleitamento exclusivo até pelo menos os seis meses de vida é imprescindível, podendo continuar após a introdução alimentar com frequência gradualmente diminutiva, até os dois anos, excluindo-se a necessidade de chupetas ou bicos falsos”, enfatiza a especialista do Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano do Sul.

Ao longo de sua trajetória, o hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente. No ano passado, conquistou a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade.

A unidade oferece uma linha de cuidado completa para gestantes e recém-nascidos, com um moderno centro obstétrico, leitos de UTI neonatal e equipe multiprofissional preparada para apoiar o processo de amamentação.