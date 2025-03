Hospital Nardini promove atividade especial para celebrar o Mês da Mulher

Nos dias 13 e 14 de março, o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini realizou atividades especiais dedicadas às mulheres, proporcionando momentos de reflexão, aprendizado e bem-estar. A iniciativa teve como objetivo valorizar e reconhecer a importância feminina na sociedade, promovendo conhecimento e conscientização sobre a saúde e os desafios enfrentados pelas mulheres no dia a dia.

A programação contou com palestras ministradas por especialistas da área da saúde. A Dra. Daiane Farias abordou o tema “O Desafio de Ser Mulher”, destacando os obstáculos e conquistas femininas em diferentes âmbitos. Já a Dra. Cristina Pitelli trouxe informações valiosas sobre “Saúde da Mulher“, reforçando a importância do autocuidado e da prevenção.

O evento foi planejado para abranger os plantões diurno e noturno, permitindo que cerca de 400 colaboradoras participassem das atividades ao longo dos dois dias.

Com essa iniciativa, o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar feminino, proporcionando momentos de aprendizado e troca de experiências para todas as participantes.



Crédito:PMM

Crédito:PMM

Crédito:PMM