Prefeitura de Mauá celebra formatura de novos residentes médicos

Na última sexta-feira (21/02), a cidade de Mauá viveu um momento especial na trajetória de sua saúde pública: a formatura de 11 médicos residentes que concluíram sua especialização no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. A cerimônia, realizada no campus da Uninove, reuniu na plateia familiares, professores e profissionais da área para celebrar a dedicação e o aprendizado desses novos especialistas. Participaram do evento o vice-prefeito Juiz João, representando o prefeito Marcelo Oliveira, o diretor geral do Hospital Nardini, Dr. Paulo Rogério, e representantes de todas as áreas da Saúde envolvidas neste processo.

Os médicos integrantes dessa turma eram oriundos de nove estados brasileiros: Goiás e São Paulo, com dois representantes cada, além de profissionais de Roraima, Pará, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O programa de residência médica, implantado no município em 2014, oferece formação nas especialidades de cirurgia geral, clínica médica, pediatria e psiquiatria. Durante dois a três anos, os residentes passam por um intenso treinamento em serviço, sempre acompanhados por profissionais experientes, garantindo assim um atendimento de qualidade à população. A Prefeitura de Mauá faz o acompanhamento, por meio da Gerência de Educação Permanente, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, que também auxilia na organização do estágio nos serviços de saúde.

Na cerimônia, o vice-prefeito Juiz João parabenizou os formandos e também a equipe que contribuiu com essa formação. “É com grande satisfação que participo dessa cerimônia que marca a conclusão de uma etapa e o início de uma outra, na vida desses profissionais. Eles se dedicaram tanto ao Hospital Nardini, por meio dessa importante parceria entre a Uninove e a Prefeitura, mantida na gestão do prefeito Marcelo Oliveira. A equipe do hospital também merece consideração por dar suporte nesse momento da vida deles. Esses 11 médicos com certeza receberam todo o conhecimento para que possam trabalhar de maneira humanizada, graças a essa vivência no SUS. Desejamos muito sucesso a todos nessa nova etapa.”

Para muitos desses médicos, a experiência em Mauá foi transformadora. Marcelo Luiz Mauad Junior, residente em cirurgia geral, veio de Goiás para se especializar e compartilhou sua gratidão pela acolhida na cidade e no Hospital Nardini. Ele ressaltou a importância do trabalho realizado na instituição e destacou os desafios enfrentados pela equipe: “O Nardini é um hospital geral, mas frequentemente recebe casos mais complexos e a equipe se desdobra para oferecer o melhor cuidado possível.”

O compromisso dos residentes vai além da formação técnica. Eles vivenciam a realidade do SUS (Sistema Único de Saúde) e aprendem, na prática, a lidar com os desafios diários da rede pública. “No Nardini, enxerguei uma grande capacidade técnica e humana. O maior aprendizado que eu tive aqui, com certeza, é nunca desistir do paciente”, comentou Marcelo.