Ação no Hospital da Mulher promove cuidados com bem-estar e saúde em São Bernardo

Em celebração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de São Bernardo realizou, nesta quinta-feira (13/3), mais uma ação especial voltada ao bem-estar e à promoção da saúde feminina. O evento, sediado no Hospital da Mulher, reuniu cerca de 60 participantes entre pacientes e trabalhadoras para um momento de autocuidado e informação.

Com o apoio de voluntários, as participantes puderam se maquiar, arrumar os cabelos e acompanhar uma palestra conduzida pelo professor e ginecologista Vitor Henrique “Maga” e pela fisioterapeuta do Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) Magali Alves Roso Zanini, abordando a importância da saúde pélvica e os seus cuidados para prevenção de distúrbios uroginecológicos, como a incontinência urinária, que atinge, em média, uma a cada três mulheres.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, destacou a importância da iniciativa. “Esse é um momento de valorização, trazendo alegria e reconhecimento a todas vocês, mulheres e profissionais”, afirmou o titular da pasta. Já a secretária adjunta de Saúde, Fernanda Penatti, reforçou o papel essencial das colaboradoras do hospital. “A força da saúde em São Bernardo está aqui. A todas vocês, minha gratidão, por fazerem a diferença todos os dias.”

A coordenadora de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital da Mulher, Vivian Taciana Simioni Santana, ressaltou a relevância da palestra na prevenção de problemas de saúde. “Muitas mulheres podem desenvolver incontinência urinária, especialmente aquelas com múltiplos partos vaginais, com o avanço da idade, obesidade e sedentarismo. Mas existem formas de prevenção e, em muitos casos, tratamento”, explicou.

Além do aprendizado, o evento proporcionou momentos de cuidado pessoal. A leiturista Bruna Romão dos Santos, de 28 anos, aproveitou para arrumar o cabelo e fazer maquiagem. “Nem sempre temos tempo para isso no dia a dia. Foi maravilhoso”, comentou. A cabeleireira Tatiana Marques Braga Lima, 43, também participou e elogiou a ação. “Esse momento de descontração eleva a autoestima e reforça a importância da prevenção.”

CARINHO EXTRA – Funcionária do Caism e do Hospital da Mulher há 25 anos, Michele de Oliveira Muniz, 46, celebrou a oportunidade de um carinho extra na rotina. “Já participei de outras ações como essa e sempre saio renovada. Hoje, arrumei os cabelos e ainda vou acompanhar a palestra. Esses momentos fazem toda a diferença.” A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de São Bernardo com a saúde integral da mulher, unindo cuidado, informação e acolhimento.