Câmara de São Caetano discute projeto sobre saúde da mulher

A Câmara de São Caetano do Sul teve na pauta de sua sessão ordinária desta terça-feira, 11, o projeto de lei que institui a Política de Conscientização e Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Climatério e na Menopausa, de autoria do vereador Welbe Macedo (PSB).

De acordo com a justificativa do projeto, o objetivo da proposta é “promover a saúde integral das mulheres que atravessam essas fases (do climatério e da menopausa) importantes de transição biológica”.

A matéria elenca no texto de seu projeto algumas diretrizes, como promover campanhas educativas sobre o climatério e a menopausa, estimular o desenvolvimento de políticas públicas para a saúde da mulher com a cooperação da comunidade e encorajar as práticas de acolhimento e escuta qualificada, entre outras.

O projeto, com parecer de inconstitucionalidade emitido pela Comissão de Justiça e Redação da Casa, foi arquivado, após pedido feito pelo autor ter sido aprovado pelo plenário. Macedo afirma que transformará a proposta em indicação para o Executivo.